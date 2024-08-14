Минобороны сдало металлолом с золотом, серебром и платиной: кто получил миллионы гривен

Минобороны за 7 месяцев 2024 года получило от переработки содержавшихся в уничтоженной технике драгоценных металлов 24,7 млн ​​грн – большая часть этих средств была направлена в госбюджет Украины. При этом до конца года планируется получить еще не менее 18 млн грн.

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Об этом сообщили в самом министерстве. Там отметили: на площадках уничтоженной во время боевых действий военной техники и в определенных воинских частях Вооруженных сил Украины накоплено 1 000 тонн металлолома с содержанием драгоценных металлов.

"В составе металлолома обнаружено 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины. Его переработка осуществляется Минобороны только через специализированные частные перерабатывающие предприятия", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: средства от реализации драгоценных металлов распределяются в соответствии с нормативами НБУ. Так:

80% для золота и платиновых металлов и 50% для серебра направляются в государственный бюджет;

оставшиеся 20% и 50% соответственно остаются на специальном фонде Минобороны "и используются для обеспечения потребностей Вооруженных сил".

Коррупционеры "заработали" на танках для ВСУ

В свою очередь, правоохранители разоблачили схему завладения государственными средствами при закупке элементов динамической защиты для бронированной техники ВСУ. Участники схемы расхитили 12 млн грн, за что им грозит до 12 лет тюрьмы. Как рассказали в Офисе генпрокурора (ОГП):

По данным следствия, госпредприятие в 2022 году заключило контракт с Минобороны по изготовлению динамической защиты для танков ВСУ.

В дальнейшем для серийного изготовления соответствующих комплектующих это госпредприятие заключило договор с частной машиностроительной компанией.

При выполнении этого договора бывшие руководитель и главный бухгалтер госпредприятия вместе с предпринимателем растратили и присвоили средства государственного предприятия.

"Подозреваемые подделали финансово-хозяйственные документы о мысленной поставке, принятии и хранении товарно-материальных ценностей. В целом они вывели на счета подконтрольных предприятий почти 12 млн грн, нанеся ущерб государственному предприятию", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: правоохранители уже задержали руководителя коммерческой структуры. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Относительно экс-руководителя и экс-бухгалтера госпредприятия, которые в настоящее время скрываются за границей, будут приниматься меры по экстрадиции в Украину", – рассказали в ОГП.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили у бухгалтера компании-поставщика продуктов для Минобороны 4,7 млн евро неучтенной наличности. Она перевозила эти деньги в багажнике автомобиля и не смогла объяснить их происхождение.

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