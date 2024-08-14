В Украине разворовали миллионы на закупке защиты для танков ВСУ: какой тюремный срок грозит злоумышленникам

Правоохранители разоблачили схему завладения государственными средствами при закупке элементов динамической защиты для бронированной техники ВСУ. Участники схемы расхитили 12 млн грн, за что им грозит до 12 лет тюрьмы.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора (ОГП). Там отметили:

По данным следствия, госпредприятие в 2022 году заключило контракт с Минобороны по изготовлению динамической защиты для танков ВСУ.

В дальнейшем для серийного изготовления соответствующих комплектующих это госпредприятие заключило договор с частной машиностроительной компанией.

При выполнении этого договора бывшие руководитель и главный бухгалтер госпредприятия вместе с предпринимателем растратили и присвоили средства государственного предприятия.

"Подозреваемые подделали финансово-хозяйственные документы о мысленной поставке, принятии и хранении товарно-материальных ценностей. В целом они вывели на счета подконтрольных предприятий почти 12 млн грн, нанеся ущерб государственному предприятию", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: правоохранители уже задержали руководителя коммерческой структуры. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Относительно экс-руководителя и экс-бухгалтера госпредприятия, которые в настоящее время скрываются за границей, будут приниматься меры по экстрадиции в Украину", – рассказали в ОГП.

В свою очередь, в Службе безопасности Украины отметили: злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы. А также конфискация имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили у бухгалтера компании-поставщика продуктов для Минобороны 4,7 млн евро неучтенной наличности. Она перевозила эти деньги в багажнике автомобиля и не смогла объяснить их происхождение.

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