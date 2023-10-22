'Минэнерго' настаивает на внедрении стандартов для функционирования умных сетей в Украине

Министерство энергетики Украины проанализировало внедрение международных энергетических стандартов в Украине и определило основные, необходимые для функционирования разумных сетей.

"Наша главная цель стандартизации – обеспечить соответствие единым требованиям обмена информацией и коммуникации на всех уровнях энергосистемы и рынка электроэнергии. Во-первых, необходимо внедрить базовые и приоритетные стандарты, необходимые для функционирования большинства компонентов архитектуры разумной сети. Во-вторых, внедрить группы стандартов для обеспечение функционирования соответствующих систем умных сетей, включая макросеть до 2033 года", – рассказал заместитель министра энергетики Ярослав Демченков во время воркшопа Empowering Ukraine: Smart grids for a resilient future.

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В настоящее время Минэнерго работает над адаптацией международного стандарта IECTR 63097 "Дорожная карта стандартизации разумной сети" к национальному стандарту. При поддержке Всемирного банка министерство также разрабатывает нормы, которые будут регулировать: внедрение современных технологий для разумных сетей; определение и реализацию методики контроля внедрения разумных сетей; определение коэффициента, индикаторов и методики оценки кибербезопасности электросетей в Украине.

Минэнерго формирует рабочую группу для реализации плана действий по внедрению разумных сетей в Украине до 2035 года, в которую войдут представители НКРЭКУ, НЭК "Укрэнерго", операторов систем распределения и других участников рынка.

По словам Ярослава Демченкова, умные сети – ключ к устойчивости Украины, где решающими стали децентрализованная генерация и передача электроэнергии.

Ранее ДТЭК Сети представил Концепцию развития сетей на примере четырех ОСР в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.