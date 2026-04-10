Международный аудитор подтвердил результаты АО 'Укрнафта': компания сохраняет лидерство в отрасли

Результаты деятельности "Укрнафты" за 2025 год подтверждены независимым международным аудитором KPMG.

Аудитор предоставил немодифицированное заключение по финансовой отчетности, подтверждающее ее соответствие требованиям международных стандартов.

"По итогам 2025 года "Укрнафта" стала лидером добывающей отрасли с оборотом 99,6 млрд грн, что отражено в Индексе лучших предприятий Opendatabot, – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура. – Компания уплатила 28,8 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, а также 5 млрд грн дивидендов государству. Всего за три года государственного управления – 97,4 млрд грн налогов и дивидендов. Спасибо команде "Укрнафты" за системную работу и результат".

Международный аудит подтверждает прозрачность финансовой отчетности и ее соответствие лучшим практикам.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.