Pepsi, Raiffeisen Bank и другие продолжают кормить Кремль: сколько налогов заплатили в бюджет РФ крупные компании

В 2023 году остающиеся в России международные компании уплатили примерно $1,78 миллиарда налога на прибыль, что на $175 миллионов больше, чем в 2022 году. Среди тех, кто заплатил больше всего – Raiffeisen Bank, Chery Automobile, Philip Morris, Japan Tobacco International, UniCredit Bank и Pepsi.

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Об этом свидетельствуют результаты мониторинга KSE Institute. Эта сумма является значительным показателем, учитывая экономические и геополитические условия, в которых находится Россия.

Согласно исследованию, в 2023 году оставшиеся на российском рынке иностранные компании уплатили около $1,78 миллиарда налога на прибыль. Среди этих компаний были такие гиганты, как Raiffeisen Bank ($491 млн), Chery Automobile ($222 млн), Philip Morris ($220 млн), Japan Tobacco International ($182 млн), UniCredit Bank ($154 млн), Pepsi ($135 млн), Leroy Merlin (оценочно $125 млн), Mars (оценочно $99 млн), Uniper SE ($79 млн) и OTP Bank ($69 млн). Эти компании остаются важными экономическими субъектами в России, невзирая на глобальные санкции и давление со стороны международного сообщества.

Несмотря на уменьшение числа иностранных компаний, продолжающих деятельность в России, общая сумма уплаченных ими налогов продолжает расти. Это явление разъясняется усилением налогового давления и повышением налоговых ставок в России.

"Несмотря на то, что российские власти скрывают макроэкономические данные, мы оцениваем, что иностранные компании ежегодно уплачивают около $20 миллиардов налогов. Хотя их количество уменьшается, общая сумма уплаченных налогов продолжает расти из-за усиления налогового давления и повышения налоговых ставок ", – отметил заместитель директора по развития KSE и руководитель проекта Leave-Russia.org Андрей Оноприенко

Эта ситуация подчеркивает сложность экономического климата в России, где правительство использует разные методы для поддержания своего бюджета в условиях растущей изоляции от западных рынков.

По данным KSE, в 2023 году около 1000 иностранных компаний, раскрывших свою финансовую отчетность, уплатили в общей сложности $6,4 миллиарда налога на прибыль, что на $200 миллионов больше, чем в 2022 году. Это свидетельствует о том, что, несмотря на все проблемы, бизнес продолжает работать и приносить доходы в условиях российского рынка. Однако значительная часть этих компаний сокращает свои операции или планирует полностью покинуть Россию.

На данный момент в России продолжают работать 2139 международных компаний. Еще 1349 бизнесов сокращают свои операции, а 417 уже полностью завершили выход из страны. Лишь в июле 2024 года 8 компаний завершили свой выход с российского рынка путём ликвидации или продажи бизнеса. Среди них такие известные компании как Banijay Group, Candy, Fujitsu, UPS, YouScan, Knorr-Bremse, Osram Licht AG и Roshen (акции фабрики были захвачены и национализированы).

Остающиеся в России иностранные компании оказались под давлением не только со стороны российского правительства, но и от международного сообщества, призывающего их оставить российский рынок в ответ на агрессию РФ в Украине. Однако, как показывают исследования, бизнес-интересы часто преобладают над политическими и этическими соображениями. Даже, несмотря на увеличение налоговой нагрузки, значительная часть компаний все еще видит экономическую выгоду в продолжении деятельности в России.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые западные компании, такие как Avon, Air Liquide и Reckitt, несмотря на первоначальные планы, решили остаться на российском рынке из-за сложностей с продажей бизнеса и стратегических соображений. В России осталось более 2100 транснациональных корпораций, в то время как примерно 1600 международных компаний ушли с рынка или свернули свою деятельность.

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