'Метинвест' в 2023 году уплатил в бюджет Украины 14,6 млрд грн налогов

Компания "Метинвест" Рината Ахметова с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2023 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн налогов и сборов.

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Об этом говорится в официальном отчете компании.

Среди наибольших по объему отчислений – единый социальный взнос, составляющий 3,3 млрд грн, налог на прибыль – 3,2 млрд грн, и налог на доходы физических лиц – более 3 млрд грн.

Украинские предприятия "Метинвеста" в прошлом году увеличили плату за землю почти на 10% против 2022 года – до 1,2 млрд грн. Также возросли выплаты экологического налога – до 608 млн. грн. Весомым источником наполнения государственного и местных бюджетов Украины в 2023 году стала плата за пользование недрами в размере 2,2 млрд. грн.

"Мы пережили еще один сверхтяжелый год войны. Несмотря на проблемы с загрузкой активов и морскую блокаду, несмотря на потерю контроля над активами в Мариуполе, остановку АКХЗ и значительное снижение количества персонала из-за войны, "Метинвест" по-прежнему остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Отказ от принадлежащих компании по законодательству налоговых льгот позволил направить дополнительные средства на те направления, где это нужно больше всего. Мы продолжаем поддерживать украинцев и армию на пути к победе и призываем каждый бизнес присоединиться и через налоги, донаты, помощь ВСУ и мирным жителям поддерживать Украину во время испытаний, которое мы все переживаем сейчас", – заявил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Метинвест направил на помощь Украине уже 4,8 млрд. грн. Из этой суммы более 2,5 млрд грн – помощь бойцам в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. Это делает компанию крупнейшим частным донором ВСУ.

Напомним, в 2022 году компания "Метинвест" уплатила в госбюджет более 20 млрд грн налогов. Таких цифр удалось достичь благодаря работе потерянных гигантов "Азовсталь" и ММК им. Ильича и Авдеевского коксохима.