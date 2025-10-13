'Метинвест' Ахметова назвали одним из лучшим работодателей для ветеранов в Украине по версии Forbes

Группа "Метинвест" вошла в 30 лучших работодателей для ветеранов и ветеранок 2025 в Украине по версии Forbes Ukraine. Составить рейтинг изданию помогало жюри, в состав которого вошли представители Korn Ferry, патронатной службы бригады "Хартия" и "Ангелы" (3-й ОШБр), Офиса ветеранов и их семей УКУ, Veteran Hub, Unbroken, проекта HRD club и Forbes Ukraine.

Как пишет издание, в "Метинвесте" – одно из крупнейших "корпоративных" ветеранских сообществ: там работают почти 1000 демобилизованных сотрудников. Бюджет программ поддержки и адаптации ветеранов – примерно $550 000. Самые большие статьи расходов – разработка учебных программ, психологическая помощь и летний отдых для детей.

Ветераны компании могут обучаться в "Метинвест Политехнике" – получать высшее образование, смежную специальность или повышать квалификацию. Доступны программы переквалификации и профессиональной адаптации.

На базе санатория разработана программа психофизической реабилитации "Ветеранский кемпинг": ветераны проходят оздоровительные процедуры и работают с психологами и менторами. Еще один инструмент ментального восстановления – занятия "Побратим", на которых ветераны делятся опытом друг с другом.

Из почти 50 000 работников компании 8 182 служат в Силах обороны. За реинтеграцию ветеранов отвечает координатор в корпоративном центре и по одному представителю на каждом предприятии Группы.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания "Метинвест" Рината Ахметова инвестировала более 28 млрд грн в отечественную экономику и предоставила 9,7 млрд грн помощи Украине, в том числе 5,2 млрд грн – ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".