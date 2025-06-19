Месторождение 'Добра': Ермак назвал первый потенциальный проект в рамках ресурсного сотрудничества Украины с США

Украина ведет подготовку к объявлению конкурса на разработку месторождения, которое "может стать первым проектом в рамках сотрудничества с США". Речь идет о литиевом месторождении "Добра" в Кировоградской области и о соглашении по полезным ископаемым.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что с американской стороной уже "детально проговорили сотрудничество".

"Рад видеть, что процесс идет и результаты наших встреч в Вашингтоне неделю назад превращаются в конкретные действия", – рассказал Ермак.

С американцами, по словам главы ОП, на эту тему говорили в Канаде, на полях саммита "Группы семи". В частности, Ермак вместе с первым вице-премьером Юлией Свириденко говорил с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Месторождение лития "Добра" расположено в центральной части Украины, в пределах Новоукраинского района Кировоградской области. Указанный участок – это месторождение литиевых руд в пределах Станкуватского рудного поля Центральноукраинского (Шполянско-Ташлыкского) редкометаллического района.

На этом участке обнаружены литий, рубидий, цезий, ниобий, олово, тантал, а также повышенные концентрации бериллия.

Участок "Добрый" состоит из двух частей и занимает площадь 1700 га, он является одним из двух крупнейших участков с залежами литиевых руд на Кировоградщине (другой – Полоховское месторождение).

Как сообщал OBOZ.UA, на полях саммита G7 с министром финансов США Скоттом Бессентом встречался также президент Украины Владимир Зеленский. По определению Юлии Свириденко, основной темой переговоров стало расширение мандата "Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления", в частности, по поддержке проектов в сфере оборонной промышленности Украины.

"Американская сторона открыта к такому сотрудничеству", – утверждала правительственная чиновница.

Напомним, что Украина и США подписали еще два соглашения в рамках "соглашения о недрах". Они определяют, как именно будет работать совместный инвестиционный фонд и как будет наполняться его капитал. Соглашения предусматривают, что США будут вкладывать деньги и вооружение, а Украина – половину доходов от новых лицензий на недра, причем все доходы первые 10 лет будут реинвестироваться в украинскую экономику.

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