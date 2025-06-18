Украина и США обсудили расширение совместных проектов оборонной промышленности: Свириденко рассказала о встрече с Бессентом

На саммите G7 в Канаде украинская делегация обсудила с партнерами углубление военно-промышленного сотрудничества. США заявили о готовности поддержать расширение оборонных проектов в Украине, а Япония – о новом финансировании на восстановление.

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Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook. По ее словам, украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом. Основной темой переговоров стало расширение мандата Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления, в частности, по поддержке проектов в сфере оборонной промышленности Украины.

"Американская сторона открыта к такому сотрудничеству. Призвали американских коллег усилить санкционное давление на Россию. Еще один мощный пакет санкций может подорвать способность Путина продолжать свою агрессию", – подчеркнула Свириденко.

Кроме этого, представители Украины встретились с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой. Япония уже предоставила Украине более $12 млрд помощи, а в июне было подписано соглашение о предоставлении еще $3,3 млрд за счет процентов с замороженных российских активов. Японские компании выразили готовность участвовать в восстановлении Украины и в совместных проектах оборонного характера. "Также благодарны им за поддержку и готовность сотрудничать в оборонной индустрии", – отметила министр.

По словам Свириденко, лидеры "Группы семи" подтвердили, что мир возможен только при условии прекращения российской агрессии. Также они признали, что Украина обязалась к безусловному прекращению огня, и согласились, что Россия должна сделать то же самое.

"Лидеры G7 поддержали усилия президента США по достижению справедливого мира, зафиксировали дипломатическую формулу и настроены применять все инструменты для максимального давления на Россию, в том числе через финансовые санкции", – отметила она.

Министр поблагодарила Канаду за теплый прием и новые санкции против российского теневого флота, ряда российских лиц и более 40 компаний в России и других странах, которые помогают обходить санкции.

"Также благодарим за новую военную поддержку Украины на 2 млрд долларов: дроны, вертолеты, боеприпасы, а также следующий транш на более 2 млрд долл. за счет доходов от замороженных российских активов", – написала министр.

Она добавила, что Россия продолжает войну, а украинская сторона и в дальнейшем будет вести последовательную международную работу, чтобы ее остановить.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным CBC News, лидеры "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, во встречах также участвует Европейский Союз) не будут делать совместного заявления по войне в Украине по результатам саммита в Кананаскисе. Причиной этого является позиция Соединенных Штатов Америки, которые захотели изменить формулировку.

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