Материалы дела передадут в Гаагу: СБУ идентифицировала атакующих 'Киевстар' хакеров российского ГРУ

Служба безопасности Украины идентифицировала хакеров российского ГРУ, атаковавших оператора мобильной связи "Киевстар". Сейчас производится сбор доказательств, чтобы составить базу для дальнейшего расследования.

После завершения всех экспертиз и объявления подозрений, материалы этого расследования будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Мы работаем, чтобы по нашему законодательству объявить подозрения, а в дальнейшем передать эти дела в МКС. Военных преступников должны судить на международном уровне", – заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, подчеркнув, что кибератаки на гражданскую инфраструктуру должны быть признаны военными преступлениями.

В настоящее время СБУ установила, что хакерская атака на "Киевстар" была осуществлена группой SandWorm, которая является частью российского разведывательного управления. По словам руководителя Департамента кибербезопасности, сейчас СБУ проводит серию экспертиз по поврежденным системам и нанесенному ущербу. Кроме того, спецслужба направила запросы на получение дополнительной информации от международных партнеров.

Илья Витюк подчеркнул, что в рамках уголовного расследования СБУ изучает всех участников вертикали, участвовавших в этой атаке.

"Отвечать за содеянное должен не только конкретный хакер, но и как минимум руководитель воинской части и руководство спецслужбы, осуществляющей деструктивную деятельность", – убежден руководитель ГКИБ.

В то же время он отметил, что во всем мире известно лишь о трех случаях, когда объявлялись подозрения хакерам за кибератаки на инфраструктуру, из которых один – результат СБУ.

Кроме того, Илья Витюк рассказал, что в целом Служба безопасности ежегодно блокирует около 4,5 тысяч кибератак во время полномасштабной войны.

Особый акцент на киберзащите делается на Вооруженных силах Украины и Министерстве обороны, поскольку попытки вмешательства врага в военные системы происходят регулярно.

В частности, СБУ помешала техническому проникновению врага на 1700 устройств украинских военных.

Помимо кибератак, российские спецслужбы осуществляют информационно-психологические операции (ИПСО) с целью дискредитации командования Сил обороны. К примеру, были попытки информационных атак и взлома официальных аккаунтов, а также создание десятков фейковых страниц главкома Александра Сырского.

Подобные дискредитационные атаки применяются также в отношении сотрудников СБУ: им поступают угрозы физической расправы, письма с признаками вербовки и шантажа. Илья Витюк отметил, что его лично также атаковали фейковыми вбросами и возможны новые атаки.

"Информацией очень просто манипулировать, чтобы попытаться повлиять на кого-то, однако мы готовы и к таким методам ведения войны", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что декабрьская кибератака на мобильного оператора "Киевстар" нанесла ему ущерб на 3,6 млрд грн. При этом основной причиной этого ущерба является не прямое влияние атаки на систему, а проведение оператором компенсаций своим клиентам.

Как сообщал OBOZ.UA, хакерская атака "положила" сеть "Киевстар" по всей Украине и в роуминге 12 декабря. Возобновление работы мобильной сети "Киевстар" началось вечером 13 декабря после атаки хакера, произошедшей 12 декабря. О возобновлении работы мобильного интернета "Киевстар" заявил только через два дня, вечером 15 декабря.

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