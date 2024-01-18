Масштабная хакерская атака на "Киевстар": оператор потерял миллиарды на компенсациях клиентам

Декабрьская кибератака на мобильный оператор "Киевстар" принесла ему убытков на 3,6 млрд грн. При этом основной причиной этих убытков стало не прямое влияние атаки на систему, а проведение оператором компенсаций своим клиентам.

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Об этом сообщили в компании-владельце "Киевстара" – нидерландской VEON. Также там отметили, что:

"Киевстар" планирует продолжить восстановление и предоставление компенсаций в ближайшие месяцы;

расходы или потеря дохода от осуществления мер по восстановлению "являются неопределенными и не могут быть обоснованно оценены на данный момент".

"Компания ожидает, что потеря дохода в результате мер по повышению лояльности клиентов, принятых "Киевстаром" для компенсации неудобств, вызванных сбоями, будет иметь влияние на ее консолидированные результаты доходов за 2024 год. Влияние этого на доход оценивается примерно в 3,6 млрд грн (примерно 95 млн долларов)", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: VEON не ожидает существенного влияния на свои финансовые результаты из-за сбоев в работе сервисов "Киевстара", а также расходов, связанных с восстановлением. Причина – "ограниченный период, в течение которого критически важные услуги были недоступны".

Как абонентам компенсируют неудобства

В самом же "Киевстаре" ранее сообщили, что для компенсации неудобств от атаки временно отменяют плановую плату за тариф для всех своих клиентов. Так, у абонентов по предоплате, контракту и контрактных абонентам с услугой "Домашний Интернет" не будет списана плановая плата за пакет услуг в период с 22 декабря по 21 января.

Кроме того, у пользователей "Домашний интернет" от "Киевстар" и "Все вместе" не будет списана плановая плата за пакет услуг с 1 по 31 января. "Все происходит автоматически. В день плановой оплаты деньги со счета не снимутся, и вам начислятся все объемы по тарифу", – объяснили в компании.

Как удалось взломать "Киевстар"

Ранее президент "Киевстара" Александр Комаров рассказал, что для обхода киберзащиты оператора хакеры использовали скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников компании. "Это произошло, поскольку была скомпрометирована учетная запись одного из сотрудников", – сказал он.

Позже глава украинской киберразведки Илья Витюк сообщил, что хакеры находились в системе оператора "Киевстар" с мая прошлого года. При этом он подчеркнул: если хакерам кто-то и помогал изнутри, то у него не было высокого уровня доступа, ведь также были использованы программы для похищения паролей.

"Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что они были в системе как минимум с мая 2023 года. Я не могу сказать, с какого времени они имели ... полный доступ: вероятно, по меньшей мере с ноября", – рассказал он Reuters.

В самом же "Киевстаре" заявили, что официальное расследование кибератаки еще продолжается. А потому до его завершения расследования ни одна из версий не может считаться окончательной.

При этом там подчеркнули, что не подтверждают "информацию о якобы многомесячном доступе хакеров "внутри" компании к личным данным абонентов". А также "их утечку".

"Вся информация о ходе расследования кибератаки находится на официальном сайте Службы Безопасности Украины, которая непосредственно задействована в этом процессе. Никаких фактов утечки персональных данных абонентов в ходе расследования не обнаружено", – сообщила представитель компании Ирина Леличенко.

Как сообщал OBOZ.UA, хакерская атака "положила" сеть "Киевстар" по всей Украине и в роуминге 12 декабря. Восстановление работы мобильной сети "Киевстар" началось вечером 13 декабря после хакерской атаки, произошедшей 12 декабря. О возобновлении работы мобильного интернета "Киевстар" заявил только через два дня, вечером 15 декабря. SMS вернули 18 декабря, а 19 декабря возобновилась работа мобильного приложения для управления услугами.

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