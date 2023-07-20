Масштабный сбой в Monobank: украинцы жалуются на неполадки в приложении
Украинцы 20 июля жалуются на массовые сбои в работе мобильного приложения Monobank. У некоторых пользователей не загружаются их финансовые данные, другие – не могут совершить переводы.
Наличие технического сбоя подтвердил сооснователь "Моно" Олег Гороховский. "Сломались. Чиним. Извините", – написал он, при этом не сообщив о причинах проблем.
Скриншоты ошибок пользователи публикуют в соцсетях. В частности, приложение на данный момент у части клиентов выглядит так:
У других пользователей загружается главная страница "Моно", но недоступны выписки. Также отсутствует возможность сделать перевод на другую карту.
А при переходе на другие вкладки начинается "бесконечная" загрузка, после чего система просит повторно пройти авторизацию. Аналогичная ситуация возникает при попытке проведения платежей.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 августа в терминалах отменят возможность пополнять карты без авторизации. В одних банкоматах придется вводить свой номер телефона, в других – подтверждать операции с помощью банковской карты, Дії.
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