Российские хакеры месяцами находились в системе "Киевстар" перед взломом: раскрыты детали

Хакеры из страны-террористки России находились в системе оператора "Киевстар" с мая прошлого года. Вероятно, речь идет о группировке Sandworm.

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Об этом заявил Reuters глава украинской киберразведки Илья Витюк. Как отмечается, если хакерам кто-то и помогал изнутри, то у него не было высокого уровня доступа, ведь также были использованы программы для похищения паролей. Детали все еще выясняются.

За атакой стоит группировка Sandworm, связанная с российским ГРУ, считает Украина. "Мы можем с уверенностью сказать, что они были в системе, по крайней мере, с мая 2023-го.

Атака уничтожила "почти все", включая тысячи виртуальных серверов и ПК. Киберразведка называет это вероятно первой кибератакой, "полностью уничтожившей ядро телекоммуникационного оператора"

Слом не имел большого влияния на украинскую армию, говорит киберразведка, ведь она не использует "разные алгоритмы и протоколы".

"Это нападение является большим посланием, большим предупреждением не только для Украины, но и для всего западного мира, чтобы он понял, что никто действительно неприкосновен", — сказал Витюк и подчеркнул, что "Киевстар" до этого много инвестировал в собственную кибербезопасность.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, хакеры посылают письма якобы от оператора "Киевстар" и Службы безопасности Украиныс вредоносным программным обеспечением. Тематика писем – "задолженность по договору "Киевстар". Также отправляется вложение в виде архива "Задолженность абонента.zip".

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