Маскировались под жилые помещения: в Украине разоблачили сеть подпольных азартных заведений

В Одесской области разоблачили сеть из пяти подпольных казино, которые работали в закрытом режиме и без каких-либо разрешительных документов. Заведения действовали круглосуточно, маскировались под жилые помещения и обслуживали только проверенных клиентов. Во время обысков правоохранители изъяли оборудование и материалы почти на 3 млн грн – продолжается досудебное расследование.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что выявленные игорные залы входили в масштабную теневую сеть и работали без лицензий, регистрации бизнеса и уплаты налогов.

БЭБ ликвидировало пять подпольных казино в Одессе

Незаконные заведения функционировали на улицах Дегтярной, Новосельского, Малой Арнаутской, Европейской, а также на проспекте Ярослава Мудрого. Они не имели вывесок или рекламы и были тщательно замаскированы под обычные жилые помещения.

Доступ в игорные залы имели только "проверенные" клиенты – посещение происходило по предварительному звонку. Вход контролировали камеры видеонаблюдения, а новых посетителей допускали к игре только после проверки через специальные базы, что должно было создать иллюзию полной конспирации для организаторов.

Во время санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли:

компьютерную технику и периферийное оборудование;

наличные средства;

мобильные телефоны;

черновые записи;

рекламные материалы.

Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет почти 3 млн грн. Все вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, открытого по ст. 203-2 УК – незаконная организация или проведение азартных игр.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к функционированию сети, а также возможные связи между отдельными игорными точками. Следствие продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области разоблачили и ликвидировали нелегальное онлайн-казино – двое братьев организовали игорный бизнес через мобильное приложение для игры в покер без всяких разрешительных документов. В результате организаторам сообщили о подозрении.

