Маск будет брать с владельцев Tesla деньги за новую функцию: сколько будет стоить

Владельцы электромобилей Tesla Model Y Standard Range смогут увеличить запас хода в машинах. За доплату производителю электрокары смогут проезжать на одном заряде почти на 100 км больше.

Об этом в микроблоге X заявил гендиректор компании Илон Маск. Он уточнил, что стоимость такой услуги будет стоить до $2 тыс., или почти 80 тыс. грн.

"Модели Y с запасом хода до 260 миль (примерно 420 км. – Ред.), собранные в последние несколько месяцев, на самом деле имеют больший запас хода, который можно будет разблокировать за $1500-2000 (увеличивается запас хода от 40 до 60 миль (65-98 км. – Ред.)), в зависимости от установленных аккумуляторных элементов. Для этого мы работаем над получением разрешений регулирующих органов", – написал Маск.

Так он прокомментировал новость о том, что Tesla сняла эту модель с производства, заменив ее новой вариацией Model Y RWD, обладающей увеличенным запасом хода в 320 миль.

Другой комментатор отметил, что предложение от Tesla не будет действовать для электрокаров, оборудованных литий-железо-фосфатными аккумуляторами CATL, но будет доступно для сборок 2170 и 4680, которые продавались в США.

Также Маск анонсировал появление автопилота в Model Y. "Кроме того, со временем ваша машина сможет ездить сама", – добавил он, отметив, что в моделях Cybertruck автопилот появится 4 июля.

Стоит отметить, что Tesla не впервые программно блокирует запас хода своих автомобилей. Еще в 2016 году компания объявила, что батарея емкостью 70 кВт-ч у Model S 70 на самом деле имеет 75 кВт-ч, за доступ к которой клиенты могут заплатить более $3 тыс. А 2019 году производитель удаленно отключил функции улучшенного автопилота и полного режима самостоятельного вождения на подержанном электрокаре Model Y после того, как ее перепродали новому владельцу.

В целом, в последние годы другие автопроизводители тоже практикуют платный доступ к существующим функциям с помощью программных блокировок. В 2022 году компания Polestar начала продавать беспроводное обновление за $1200, чтобы повысить производительность электрокаров Polestar 2. А Mercedes-Benz назначил ежегодную плату в таком же размере за улучшение мощности и крутящего момента в моделях EQE и EQS. В то же время, BMW ввела платный доступ к программному обеспечению CarPlay, а позже и подогреву сидений, но в итоге компания отказалась от этой идеи.

Ранее OBOZ.UA уже писал о падении $27 млрд рыночной капитализации и стоимости акций Tesla на 5%. Это случилось, когда в квартальном отчете компании указали первое с 2020 года сокращение продаж.

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