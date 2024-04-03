Стоимость Tesla упала на $27 млрд за сутки: что случилось в компании Маска

Крупнейший производитель электрокаров Tesla потерял $27 млрд. рыночной капитализации после публикации квартального отчета о финансовой активности. На этом фоне стоимость акций компании упала на 5%.

Как сообщает агентство Reuters, 2 апреля компания Илона Маска опубликовала отчет, в котором признала, что за первые три месяца года она поставила 386 810 автомобилей, что на 8,5% меньше, чем за предыдущий период прошлого года. Таким образом, продажи Tesla сократились впервые с 2020 года.

Из-за того, что квартальные показатели значительно выбились из прогноза аналитиков с Уолл-стрит, предсказывавших более 454 тыс. поставленных электрокаров, рыночная стоимость Tesla снизилась на $27 млрд. В целом с начала года акции автопроизводителя упали на 33% – это второй худший показатель в индексе S&P 500, включающем 500 акционерных компаний США с наибольшей капитализацией.

На этом фоне Tesla может ожидать дальнейшего замедления темпов развития. Всего в первом квартале 2024 года компания произвела на 46 тыс. автомобилей больше, чем было продано, что может свидетельствовать о снижении спроса. Это в свою очередь может быть вызвано двумя факторами:

отсутствие обновлений дизайна электрокаров Tesla;

дешевизна автомобилей от конкурентов из Китая.

Следует отметить, что соперники Tesla на рынке наоборот отчитываются о росте. К примеру, китайский автопроизводитель BYD заявил о 300 тыс. проданных аккумуляторных электромобилей (BEV), что на 13% больше, чем в прошлом году. Также на 80% подскочили продажи электромобилей Ioniq 5 и Ioniq 6 от Hyundai Motor.

На этом фоне управляющий партнер Deepwater Asset Management Джин Манстер назвал отчетный квартал ужасающим для Tesla. Он объяснил случившееся высокими процентными ставками в США и ослаблением ажиотажа вокруг электромобилей. Однако эксперт остался оптимистичным по поводу долгосрочных перспектив компании.

Также OBOZ.UA сообщал о скандале вокруг заводов Tesla в американском штате Калифорнии. В январе сразу 25 округов штата подали в суд иск на компании Маска, обвинив ее в опасном обращении с ядовитыми отходами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!