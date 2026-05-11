Машины для ВСУ продавали на OLX: в Украине разоблачили очередную схему продажи гуманитарных авто

На Волыни разоблачили схему продажи автомобилей, которые ввозили в Украину под видом гуманитарной помощи для ВСУ, но вместо этого продавали через онлайн-объявления и соцсети. Главным фигурантом дела стал житель Луцка, который причастен к реализации не менее 20 таких авто, ему сообщили о подозрении, а дело уже направили в суд.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). По информации правоохранителей, автомобили перемещали через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, декларируя их как гуманитарную помощь для украинских военных.

Такой статус позволял избегать налогов и упрощал процедуру ввоза. После пересечения границы машины передавали организаторам схемы, которые занимались их дальнейшей продажей. Следствие установило, что один из ключевых участников отвечал за поиск покупателей и сбыт автомобилей. Для этого он активно использовал:

популярные онлайн-платформы объявлений, в частности OLX;

тематические группы в социальных сетях;

личные контакты и частные договоренности.

По данным детективов, мужчина хорошо знал о незаконном происхождении транспортных средств и действовал из корыстных побуждений . Деньги, полученные за продажу автомобилей, он использовал для собственных нужд. Таким образом гуманитарная помощь, которая должна была бы работать на оборону страны, фактически становилась источником частной прибыли.

В ходе расследования правоохранители задокументировали не менее 20 эпизодов реализации таких автомобилей. Во время проведения обысков детективы прекратили незаконную деятельность и изъяли три транспортных средства, которые еще не успели продать.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по нескольким статьям, в частности – пособничество в контрабанде подакцизных товаров и легализация имущества, полученного преступным путем. Дело уже передано в суд.

Правоохранители отмечают, что расследование продолжается и в отношении лиц, которые непосредственно организовывали незаконное перемещение автомобилей через государственную границу. Их устанавливают в рамках отдельного уголовного производства.

Скандал с "гуманитарными" авто не первый

Тема незаконного импорта автомобилей и схем на таможне уже давно находится в центре внимания правоохранителей и журналистов. Ранее OBOZ.UA опубликовал серию расследований о масштабном "теневом" рынке подержанных автомобилей в Украине, из-за которого бюджет ежегодно может терять миллиарды гривен.

По оценкам экспертов, ежегодно в Украине продается около 1,2 миллиона автомобилей, из которых более 92% – подержанные. Только в 2025 году в страну ввезли примерно 444,8 тысячи автомобилей, причем большинство из них были с пробегом.

Аналитики заявляют, что значительная часть операций на рынке подержанных авто фактически происходит "в тени". По данным исследований, лишь около 1% всех проданных автомобилей реализуются компаниями, которые официально состоят на учете в сервисных центрах МВД.

Остальные продажи проходят через неофициальные схемы, где государство часто недополучает налоги и таможенные платежи. По оценкам экспертов, общий оборот рынка подержанных авто достигает около 450 миллиардов гривен ежегодно, а потенциальные потери бюджета могут составлять до 18 миллиардов гривен в год.

Одной из самых распространенных схем называют использование поддельных сертификатов EUR.1. Такие документы позволяют значительно уменьшить или полностью избежать уплаты ввозной пошлины. Во время проверки 15 тысяч сертификатов таможенники установили, что настоящими были лишь немногим более тысячи документов.

Фактически лишь около 7% проверенных сертификатов оказались настоящими. После серии журналистских расследований в парламенте даже создали Временную следственную комиссию для изучения ситуации на рынке автомобилей. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ранее публично заявлял, что отдельные компании и крупные онлайн-площадки могут быть причастны к схемам уклонения от уплаты налогов.

По его словам, отдельные структуры при продаже десятков тысяч автомобилей фактически почти ничего не платили в бюджет. Эксперты отмечают, что каждый автомобиль имеет VIN-код, по которому можно установить историю его ввоза, предыдущих владельцев и продавцов.

Именно это может стать одним из ключевых доказательств по делам о незаконном импорте и продаже автомобилей, оформленных как гуманитарная помощь. Правоохранители уже получили новые обращения о возможных схемах с поддельными таможенными документами и уклонением от уплаты налогов при импорте машин.

