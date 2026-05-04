Экс-таможенник устроил бизнес на "гуманитарке": более 50 тонн товара продавали на рынке "7-й километр"

В Украине разоблачили схему ввоза более 50 тонн товаров под видом гуманитарной помощи, которые продавали на Одесском рынке "7-й километр" вместо бесплатного распределения. Общая стоимость реализованного товара составляет около 44,3 млн грн, трем лицам уже объявлено подозрение.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба. Речь идет о более 50 тонн одежды и текстильных изделий, которые вместо бесплатной помощи фактически превратились в товар для коммерческой продажи.

По данным следствия, организованная группа выстроила четкий механизм ввоза товаров из-за рубежа. Продукция поступала из Турции через подконтрольные благотворительные организации, которые формально выступали получателями гуманитарной помощи. Под видом гуманитарных грузов в Украину завозили:

одежду;

трикотажные изделия;

текстильную продукцию.

При пересечении границы оформлялись декларации как на гуманитарную помощь, что позволяло избегать стандартных таможенных процедур и упрощало ввоз крупных партий товаров. После таможенного оформления грузы не попадали к заявленным получателям.

Вместо этого их перевозили на складские помещения организаторов схемы. Далее продукция распределялась между торговыми точками на территории рынка "Седьмой километр", где ее продавали как обычный коммерческий товар.

Таким образом, гуманитарная помощь фактически становилась источником прибыли для организаторов схемы. Чтобы скрыть незаконный характер операций, участники схемы:

оформляли фиктивные акты приема-передачи гуманитарной помощи;

вносили ложные данные в государственные реестры;

использовали подконтрольные благотворительные структуры для легализации ввоза.

Отмечается, что это позволяло создавать видимость законной деятельности и избегать таможенного контроля. С октября 2025 года следователи задокументировали не менее 11 фактов ввоза таких грузов. Общий вес товаров превысил 50 тонн, а их ориентировочная стоимость составляет около 44,3 млн гривен.

Вся эта продукция, по данным следствия, была реализована в коммерческих целях через торговые павильоны одесского рынка. Сейчас трем участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли.

