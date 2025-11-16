Люди Миндича оставили Украину без сотен мегаватт: как отмененный ремонт турбины стоил стране света

В Украине из-за коррупционной отмены ремонта турбины на Хмельницкой АЭС энергосистема потеряла более 400 МВт мощности. Отмечается, что именно это стало одной из ключевых причин многочасовых отключений света, которые сегодня испытывают миллионы украинцев.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил, что история эта не новая, ее изучали журналисты, рассматривала ВСК, а отдельные работники СБУ даже пытались открыть уголовное дело.

В центре скандала – второй блок Хмельницкой АЭС. С марта 2022 года он работает только на 50-60% от номинальной мощности. Отмечается, что это минус около 400-500 МВт, то есть фактически половина производительности большого энергоблока.

Причина – техническая проблема с лопаткой турбины. Ее надо было срочно ремонтировать, и в марте 2023 года "Энергоатом" объявил тендер. Изначально стоимость работ составляла 700 млн грн, впоследствии ее снизили до 580 млн грн. На участие подались:

государственное предприятие "Укрэнергомашины" (бывший "Турбоатом"), которое предложило сделать те же работы за 290 млн грн – вдвое дешевле;

иностранная компания с российским следом, которая и была "фаворитом" руководства Энергоатома.

Украинская компания подала жалобу в АМКУ, поскольку условия тендера были прописаны под конкретного иностранного участника. Антимонопольный комитет подтвердил наличие манипуляций.

Выиграл второй тендер именно государственный производитель и снова по цене вдвое меньшей. Но вместо того, чтобы заключить контракт и восстановить турбину, Энергоатом просто отменил тендер, объяснив это "отсутствием средств".

Цинизм ситуации добавляет другой факт, что за несколько месяцев до того же решения об "экономии расходов" руководство Энергоатома продвигало закупку электроавтобусов для перевозки сотрудников – почти на 800 млн грн.

По словам Железняка, то есть деньги на неприоритетные закупки были, а на ремонт турбины, которая дает стране 400 МВт в разгар войны – нет. После отмены тендера Энергоатом нашел временное решение, но турбина полноценно так и не работает. Как следствие, украинская энергосистема ежедневно недополучает сотни мегаватт, из-за чего дефицит света становится критическим.

Учитывая все, что стало известно из "пленок Миндича", военных расследований и решений, которые принимались в 2022-2023 годах, мотивы становятся очевидными. По словам Железняка:

речь идет о классическом коррупционном кейсе, где определенные группы хотели "заработать" 10-15% от тендера;

иностранная компания, в пользу которой пытались провернуть тендер, имеет связи с РФ;

государственного производителя сознательно и системно отсекали от участия;

когда коррупционную схему сорвали из-за жалобы в АМКУ, руководство просто "убрало со стола" весь тендер.

Нардеп отмечает, что правоохранители не довели дело до конца, поскольку "сверху" его системно останавливали – те же деятели, чьи голоса звучат на записях Миндича. Задержка ремонта турбины стала причиной того, что сегодня:

страна ежедневно теряет около 400 МВт потенциальной генерации;

потенциальной генерации; миллионы украинцев сидят без электричества значительно дольше, чем могли бы;

энергосистема работает на пределе возможностей, а графики отключений становятся все более строгими.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров Украины уже начал аудит госкомпаний. Результат этой проверки будет передан правоохранительным и антикоррупционным органам.

