Ляшко хорошо знал ситуацию в МСЭК и два года получал задачу решить проблему. Где заявление об увольнении?

Министр здравоохранения Виктор Ляшко – единственный чиновник, имеющий отношение к работе МСЭК. Хотя его ведомство не назначало председателей областных МСЭК, все они находятся в подчинении Минздрава. Более того, Ляшко в течение последних двух лет получал задачу от президента Владимира Зеленского решить проблему с коррупцией в врачебных комиссиях. Все, что делал глава Минздрава: проводил проверки, которые успешно прошли в том числе известные уже всей стране скандальные чиновники-миллионеры из МСЭК.

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Первое поручение касательно МСЭК от президента было еще несколько лет назад. Так, в 2022 году Владимир Зеленский в ответ на петицию дал задачу разобраться с коррупцией в МСЭК. Тогда Ляшко заявил: "Сейчас наша главная задача – преодолеть это позорное явление". Следовательно, свою главную задачу он за два года выполнить не смог.

О коррупции в МСЭК за последние два года писали десятки СМИ, о ней было известно практически всем медикам. В прошлом году вопросы врачебных комиссий подняли на СНБО.

Тогда Владимир Зеленский снова публично дал поручение. В своем обращении в августе прошлого года он отдельно отметил: "Совершенно понятно, что это за решение (относительно инвалидности. – Ред.). Коррумпированные решения. Да и в рамках уголовных производств, которые продолжаются сейчас в отношении работников ВВК и МСЭК, видно еще лучше, сколько решений могло быть сфальсифицировано".

Однако Ляшко, как показала практика, все процессы саботировал. Вместо реальной верификации выводов врачебных комиссий Минздрав только создал видимость проверок. Министр должен публично ответить, почему он фактически саботировал решение СНБО. "Во исполнение решений СНБО для проверки работы МСЭК в сентябре Минздравом утвержден состав региональных рабочих групп, в которые вошли специалисты по экспертизе, представители научно-исследовательских учреждений. Они проводили перекрестную проверку работы комиссий в регионах", – говорится в заявлении Министерства здравоохранения. .

Теперь уже всем известная врач Татьяна Крупа, у которой во время обысков нашли миллионы долларов, проверку Ляшко в конце прошлого года, очевидно, успешно прошла.

Больше всего нарушений было выявлено в ведении документации. Коррупцию Ляшко не заметил. В 2022-м он представил нового главу Центральной МСЭК (занимается разработкой методик и не управляет областными ячейками) и вспомнил, что президент "обратил внимание на факты непрозрачной деятельности" комиссий. С того момента прошло два года. За это время взяточничество в МСЭК приобрело небывалые масштабы, а врачи комиссий превратились в долларовых миллионеров.

Кроме того, значительно выросло и количество мужчин с инвалидностью. Министр не мог этого не заметить. Действительно, некоторые врачи МСЭК и областные руководители находились на должностях много лет. Однако они оставались на своих местах и при Ляшко, а коррупция только росла.

Комиссии находятся в ведении Минздрава. Именно Ляшко несет политическую ответственность за отсутствие реформы. Он стал министром здравоохранения 20 мая 2021 и имел достаточно времени разработать и реализовать изменения.

Ляшко "не замечал" коррупцию и в Центральной МСЭК, которая непосредственно подчиняется его министерству и где именно он принимает кадровые решения. Недавно сотрудники полиции задержали замглавы Центральной МСЭК за получение взяток за снятие с военного учета. Объяснить, как все это могло происходить без ведома Ляшко, тяжело.

Именно министр здравоохранения должен отвечать за ситуацию вокруг медицинских комиссий. Генпрокурор заплатил своим креслом за то, что не заметил, как коррупционностью МСЭК воспользовался ряд прокуроров. Почему Ляшко не несет такой же ответственности?

Неужели вся страна знала о коррупции в комиссиях, а профильный министр – нет. Либо Ляшко не замечает, что происходит в его ведомствах, и тогда есть вопрос о его профессионализме, или у него есть другая мотивация в этом вопросе.

Нужен сильный менеджер, ответственный политик, способный разрушить коррупционный порядок и построить справедливую медицинскую систему. А Ляшко сейчас ведет себя как секретарь министра, который надеется, что переждет перемены и останется на своем посту.