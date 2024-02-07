"Лучшие налоги в Европе": зачем крупнейшие IT-компании Украины объединились в Diia.City United

Резиденты специального налогового режима для IT-компаний в Украине Дія.City создали независимое объединение. Целью является представительство интересов сектора. Среди прочего – превращение Украины в лучшую юрисдикцию для ведения технологического бизнеса, при том, что страна и так имеет "лучшие налоги в Европе и одни из лучших в мире".

Кроме того, Diia.City United планирует улучшать восприятие IT-бизнеса в Украине, а также поддерживать развитие честных правил игры для технологического сектора в стране. Об этом стало известно по итогам презентации объединения 6 февраля.

Основателями объединения стали представители крупнейших технологических компаний Ajax Systems, Genesis, MacPaw, Monobank, Netpeak Group, Roosh, продукты которых ежедневно используют миллионы пользователей по всему миру. Главой стала Наталья Никольская, эксперт по стратегическим трансформациям и глобализации украинского бизнеса, бывший торговый представитель – заместитель министра экономического развития и торговли Украины.

Diia.City United: стратегические приоритеты

Защитить и доработать режим Дія.City;

сформировать честные правила взаимодействия между властью и технологическим сектором;

решить неотложные проблемы IT индустрии;

развивать образование;

ускорить интеграцию украинской технологической отрасли в рынок ЕС и глобально;

построить пространство честных правил разнообразия, равенства и инклюзии.

"У Украины уже есть достаточно талантов, технологий и инновационных идей, чтобы быть среди лидеров технологических рынков. Но для реализации этого потенциала в стране необходимо создать прозрачные и предполагаемые правила игры. Наша цель – наладить продуктивный двусторонний диалог, в котором государство и бизнес учитывают потребности друг друга. Только вместе мы можем создать такие условия, чтобы в Украину было интересно заходить иностранным игрокам", – объяснил Александра Косован, основатель и CEO MacPaw, президента Diia.City United.

"IT-бизнес — большая ценность, нефть внутри Украины, и наша цель – обеспечить, чтобы она оставалась здесь. По сравнению с нефтяными скважинами люди имеют высокую мобильность и могут легко перемещаться в другие юрисдикции при отсутствии соответствующих условий. Поэтому в целях формирования в Украине благоприятной юрисдикции мы создаем объединение. У нас для этого сильная основа: лучшие налоги в Европе, одни из лучших в мире. Важно продолжать поддерживать и развивать это дальше", – добавил председатель наблюдательного совета Ajax Systems Александр Конотопский.

Как заверили в Министерстве цифровой трансформации, власть также заинтересована в сотрудничестве с IT-сектором. "Два года назад мы запустили Дія.City, чтобы технологические компании могли получить наилучшие условия для развития и масштабирования бизнеса. В настоящее время среди резидентов уже более 800 компаний. Среди них около 100 defense tech компаний. Представители IT-коммьюнити объединились, чтобы влиять на правила игры и помогать нам сделать их лучше. Уверен, что объединение Diia.City United станет мощным кейсом сотрудничества технологического бизнеса и государства", – заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Мы будем голосом технологического бизнеса, чтобы власть не только услышала нас, но и поняла, что нужно бизнесу и что и бизнес может дать и помочь государству. Мы сфокусированы на решении актуальных вопросов режима Дія.City и его развития, продвижения Украины и украинского технологического бизнеса в мире", – подытожила Никольская.

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