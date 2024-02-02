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В Украине исчезло 9 профессий, однако появилось сразу 42: опубликован список

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
3,8 т.
В Украине исчезло 9 профессий, однако появилось сразу 42

На украинском рынке труда появилось сразу 42 новые профессии – в частности в сфере ІТ и здравоохранения. Соответствующие изменения были внесены в Классификатор профессий. В целом же на сегодняшний день в него включено 9 172 профессиональных названия работ.

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Об этом сообщили в Министерстве экономики. Там отметили: также новые профессии были зарегистрированы в социальной и финансовой сферах.

"Осовремениваем перечень профессий в соответствии с требованиями времени и потребностями рынка труда. Добавляем профессии, в которых возникла потребность в связи с войной и преодолением ее последствий – в частности, теперь есть специалисты по разминированию, в медицинской отрасли – протезисты-ортезисты. Всего в Классификатор профессий добавили 42 новые позиции", – говорится в сообщении.

Какие профессии появились в Украине

В целом же среди новых профессий сразу 29 из сферы ІТ. В частности:

  • администратор веб-ресурсов;
  • аналитик мобильных приложений;
  • инженер по искусственному интеллекту;
  • разработчик искусственного интеллекта;
  • разработчик архитектуры программного обеспечения (информационные технологии);
  • разработчик облачной архитектуры;
  • специалист по безопасности электронных коммуникаций и т.д.

Кроме того, отмечается, в Классификатор профессий был также внесен ряд позиций, "в которых возникла неотложная потребность в последнее время". Это:

  • протезист-ортезист;
  • оператор Службы 112" (оказание экстренной помощи населению по единому телефонному номеру по принципу "единого окна");
  • дежурный подразделения Оперативно-спасательной службы гражданской защиты;
  • инструктор по пространственной ориентировке и мобильности;
  • специалист по разминированию;
  • аудитор по видам деятельности;
  • финансовый аналитик;
  • оператор установок дробометной очистки;
  • мастер по монтажу, обслуживанию, ремонта и отладки тепловых насосов".

Какие профессии исчезли

В то же время, подчеркнули в Минэкономики, из Классификатора были изъяты сразу 9 устаревших названий профессий. Среди них:

  • программист прикладной;
  • программист системный;
  • инженер по применению компьютеров;
  • аналитик программного обеспечения и мультимедиа.

Кому в Украине платят больше всего

По зарплатам же на первое место в Украине вышли артиллеристы и минометчики. Они получают в среднем 120 тыс. грн. За ними идут:

  • C++ программист – 110 тыс. грн;
  • программист Golang – 90 тыс. грн;
  • оператор ПТРК – 85 тыс. грн;
  • разведчик – 75 тыс. грн;
  • инженер дронов – 75 тыс. грн;
  • снайпер – 75 тыс. грн;
  • танкист – 75 тыс. грн;
  • инструктор по тактической медицине – 75 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в январе 2024 года практически во всех крупных городах Украины работодатели начали предлагать увеличенные зарплаты. Больше всего, по сравнению с декабрем 2023-го, выросли предложения в Херсоне – сразу на 1500 грн, до средних 22 500 грн.

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