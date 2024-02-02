В Украине исчезло 9 профессий, однако появилось сразу 42: опубликован список
На украинском рынке труда появилось сразу 42 новые профессии – в частности в сфере ІТ и здравоохранения. Соответствующие изменения были внесены в Классификатор профессий. В целом же на сегодняшний день в него включено 9 172 профессиональных названия работ.
Об этом сообщили в Министерстве экономики. Там отметили: также новые профессии были зарегистрированы в социальной и финансовой сферах.
"Осовремениваем перечень профессий в соответствии с требованиями времени и потребностями рынка труда. Добавляем профессии, в которых возникла потребность в связи с войной и преодолением ее последствий – в частности, теперь есть специалисты по разминированию, в медицинской отрасли – протезисты-ортезисты. Всего в Классификатор профессий добавили 42 новые позиции", – говорится в сообщении.
Какие профессии появились в Украине
В целом же среди новых профессий сразу 29 из сферы ІТ. В частности:
- администратор веб-ресурсов;
- аналитик мобильных приложений;
- инженер по искусственному интеллекту;
- разработчик искусственного интеллекта;
- разработчик архитектуры программного обеспечения (информационные технологии);
- разработчик облачной архитектуры;
- специалист по безопасности электронных коммуникаций и т.д.
Кроме того, отмечается, в Классификатор профессий был также внесен ряд позиций, "в которых возникла неотложная потребность в последнее время". Это:
- протезист-ортезист;
- оператор Службы 112" (оказание экстренной помощи населению по единому телефонному номеру по принципу "единого окна");
- дежурный подразделения Оперативно-спасательной службы гражданской защиты;
- инструктор по пространственной ориентировке и мобильности;
- специалист по разминированию;
- аудитор по видам деятельности;
- финансовый аналитик;
- оператор установок дробометной очистки;
- мастер по монтажу, обслуживанию, ремонта и отладки тепловых насосов".
Какие профессии исчезли
В то же время, подчеркнули в Минэкономики, из Классификатора были изъяты сразу 9 устаревших названий профессий. Среди них:
- программист прикладной;
- программист системный;
- инженер по применению компьютеров;
- аналитик программного обеспечения и мультимедиа.
Кому в Украине платят больше всего
По зарплатам же на первое место в Украине вышли артиллеристы и минометчики. Они получают в среднем 120 тыс. грн. За ними идут:
- C++ программист – 110 тыс. грн;
- программист Golang – 90 тыс. грн;
- оператор ПТРК – 85 тыс. грн;
- разведчик – 75 тыс. грн;
- инженер дронов – 75 тыс. грн;
- снайпер – 75 тыс. грн;
- танкист – 75 тыс. грн;
- инструктор по тактической медицине – 75 тыс. грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в январе 2024 года практически во всех крупных городах Украины работодатели начали предлагать увеличенные зарплаты. Больше всего, по сравнению с декабрем 2023-го, выросли предложения в Херсоне – сразу на 1500 грн, до средних 22 500 грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!