Почти все финские компании покинули Россию: сколько еще осталось

Финские компании почти полностью прекратили ведение бизнеса в России. Лишь 2,2% компаний из Финляндии находятся в процессе ухода с российского рынка. 30% этих компаний планируют участвовать в восстановлении Украины.

Об этом сообщила Центральная торговая палата Финляндии по итогам опроса менеджеров по экспорту. Всего в опросе приняли участие 93 компании из разных регионов Финляндии.

Процесс выхода финских компаний с российского рынка начался сразу же после начала боевых действий в Украине в 2022 году. Глава международного отдела палаты Пяйви Похьянхеймо объяснила, что этот процесс не для всех компаний был легким, но сейчас эти процедуры "почти завершены". "Большинство компаний смогли завершить выход из России, несмотря на многочисленные сложности ", – отметила Похянхеймо.

Около 33% финских компаний столкнулись с попытками обойти санкции против России, но большинство (61%) ответили, что таких попыток не было, а 6,5% опрошенных затруднились дать четкий ответ. К февралю 2022 года 78% финских компаний имели бизнес в России, но спустя год этот показатель упал до 6%. В настоящее время 2,2% компаний продолжают процесс выхода с российского рынка.

В начале 2022 года в Финляндии насчитывалось 2,2 тысячи компаний, экспортировавших свою продукцию в Россию, а 180 финских компаний имели как минимум одну дочернюю компанию в РФ. Из опрошенных компаний, 30% планируют участвовать в восстановлении Украины, около 33% не имеют таких планов, а 37% пока не определились. "Мы видим значительный интерес финских компаний к обновлению Украины. Это важно для будущего экономического развития нашего региона", – добавила Похянхеймо.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые западные компании, такие как Avon, Air Liquide и Reckitt, несмотря на первоначальные планы, решили остаться на российском рынке из-за сложностей с продажей бизнеса и стратегических соображений. В России осталось более 2100 транснациональных корпораций, в то время как примерно 1600 международных компаний ушли с рынка или свернули свою деятельность.

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