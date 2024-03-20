Реестра международных спонсоров войны больше не будет: его решили закрыть из-за жалоб иностранных дипломатов

Кабинет министров решил закрыть реестр "международных спонсоров войны", который пополняло Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК). Причина – обращения дипломатов стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы к существованию списка. Теперь всех, кто будет заходить на страницу реестра будут переадресовывать на сайт Государственного реестра санкций.

Об этом сообщает Правительственный портал. Отмечается: это необходимо "для достоверного и единого информирования об официальном перечне субъектов, в отношении которых были применены санкции в Украине".

При этом, подчеркивается, всю информацию со страницы "Международные спонсоры войны" передадут в межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики. Для:

"применения санкций к указанным на данном ресурсе субъектам";

подготовке соответствующих предложений для рассмотрения на заседании Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Почему решили закрыть реестр "международных спонсоров войны"

Причиной же, по которой было решено закрыть реестр "международных спонсоров войны", указываются, в частности, жалобы дипломатов стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для такого списка. И, соответственно, его негативное влияние "на принятие важных решений для противодействия российской агрессии".

"Кроме того, Министерством юстиции отмечено неприемлемость распространения от имени государства такой информации без урегулирования вопросов на законодательном уровне", – говорится в сообщении.

Список международных спонсоров войны – что он значит для бизнеса

В целом же включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносились в базу World-Check. Это не грозило им закрытием, однако сулило другими проблемами – ведь базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками. Кроме того, официальные структуры активно призывали к бойкоту продукции таких компаний.

Впрочем, все компании из списка пока продолжают работу в Украине. Ведь НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, ЕС планирует направить доходы от замороженных российских активов на покупку оружия для Украины. Там считают, что 90% таких доходов можно перевести в Европейский фонд мира, а остальные 10% – направить в центральный бюджет ЕС для развития оборонной промышленности нашей страны.

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