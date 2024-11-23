Курс рубля упал до самого низкого уровня с марта 2022 года: что на это повлияло

По состоянию на 22 ноября курс российского рубля упал до самого низкого уровня с марта 2022 года. Центральный банк РФ установил официальный курс по доллару на пятницу 100,68 рубля, на 23 ноября – уже 102,58 рубля.

Видео дня

Согласно другим источникам, ситуация еще хуже и курс валюты страны-агрессора по отношению к доллару составляет около 104,34 рубля за 1 доллар. Агентство AFP отмечает, что это произошло после заявлений диктатора Владимира Путина о применении новой баллистической ракеты "Орешник" для удара по Украине.

Сразу после этой атаки США расширили санкционное давление на российскую экономику. В этот раз под санкции попали крупные игроки банковской и финансовой индустрии России.

В частности, они затронули российский государственный Газпромбанк, который широко используется для проведения международных платежей Москвы за энергоносители.

Стоит отметить, что попавшие под санкции российские банки не могут проводить никакие операции, которые каким-либо образом затрагивают финансовую систему США. Доступ к Штатам настолько важен, что даже незападные банки и компании обычно автоматически прекращают соглашения с попавшими под санкции учреждениями.

"Существует значительный риск того, что ослабление рубля продолжится. Впоследствии будут построены новые международные платежные цепочки, но пока этот процесс не завершится, доходы от экспорта могут временно снизиться. Таким образом, рубль, вероятно, обесценится в ближайшие месяцы", – считает Евгений Коган, профессор Московской высшей школы экономики

Перед началом полномасштабного вторжения в Украину российская валюта торговалась на уровне 75-80 рублей за доллар США.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях курс российской валюты упал до минимального показателя за год, снова пробив отметку в 100 рублей за доллар. На фоне санкций и падения сырьевых котировок стоимость рубля обновила свой антирекорд уже второй раз за неделю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!