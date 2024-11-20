В РФ доллар снова по 100 рублей: почему Россия не может остановить обвал своей валюты

Курс российской валюты упал до минимального показателя за год, опять пробив отметку в 100 рублей за доллар. На фоне санкций и падения сырьевых котировок стоимость рубля обновила свой антирекорд уже второй раз за неделю.

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Как сообщает Investing.com, на международном рынке стоимость рубля в моменте опускалась ниже 101,08 рублей за 1 доллар, что стало минимальным показателем с октября 2023 года. 19 ноября курс держался выше 100 рублей за доллар несколько часов, после чего откатился до 99,7-99,9 рублей.

Российские аналитики связывают очередное падение рубля со снижением показателей российского экспорта, что объясняется и санкциями, и сырьевыми котировками. Например, цены на российскую нефть Urals еще в середине октября опустились ниже 70$ за баррель после летних 75-80$, что сократило предложение валюты.

Кроме того, в октябре выросли объемы импорта в РФ, что привело к росту спроса на валюту. А из-за сложностей в трансграничных платежах стоимость импортных товаров выросла, что повлекло дополнительные расходы в валюте.

Также влияет на курс рубля и снижение репатриации валютной выручки. После смягчения требований со стороны правительства экспортеры стали вяло продавать валюту на внутреннем рынке (с октября они обязаны продавать 25% общей экспортной выручки). При этом иностранные активы резидентов РФ в октябре увеличились на 4,6 млрд долларов.

Кроме того, растет спрос на валюту и со стороны портфельных инвесторов-нерезидентов. Они массово выходят из российских акций и облигаций и сокращают свою долю в прямых инвестициях.

Доллар в целом укрепился после президентских выборов в США, но к этой валюте рубль подешевел сильнее, чем к остальным. Победу Дональда Трампа связывают с ростом инфляции в США, что может укрепить курс доллара еще сильнее, поскольку Федеральный резерв страны возобновит повышение процентных ставок.

Как уже сообщал OBOZ.UA, российская валюта стабильно проседает последние пару месяцев, что вынудило экспертов искать виновных в происходящем. Некоторые из них пришли к выводу, что виновниками обвала рубля могут быть местные банки.

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