Курс изменился: обменники и банки в Украине выставили новые цены на доллар

Курс доллара в Украине снизился в обменниках и банках после небольшого роста. Утром в среду, 1 мая, небанковские обменники предлагают доллар в среднем по 39,22/39,90 грн (покупка/продажа). В покупке это на 22 копеек дешевле, чем днем ранее, в продаже курс снизился на 2 копейки.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В то же время в банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 39,4/39,9 грн. Это на 10 копеек дешевле в покупке, чем было во вторник, 30 апреля.

Курс евро в банках за сутки упал на 5 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. На наличном рынке евро покупают за 42,3 грн, а продают за 42,9 грн.

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 1 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,51 грн. Это:

на 16 копеек меньше, чем было во вторник, 30 апреля;

меньше, чем было во вторник, 30 апреля; на 8 копеек меньше, чем неделей ранее;

на 28 копеек ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара держится заметно выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 1 мая предлагают по цене 39,75/39,85 грн (покупка/продажа).

В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,85-39,95 грн. Покупают доллар по 38,75-39,5 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 39,3 39,9 Ощадбанк 39,5 40 ПУМБ 39,4 39,9 Сенс Банк 39,5 39,95 Укрэксимбанк 39,35 39,95 Универсал Банк 38,75 39,85

Курс в таблице может отличаться от курса в кассах – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный курс доллара можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

Курс доллара: что будет с валютой в мае

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в мае в украинских банках и обменниках ожидается изменение курса наличного доллара. При чем, в большей степени это затронет курс в продаже.

По прогнозу банковского сектора, в мае стоимость американской валюты на наличном рынке будет составлять 39-41 грн. В то же время, ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне:

30-50 коп. в банках;

до 50 коп. в обменниках.

Разница между курсами купли и продажи в банках прогнозируется в 50-60 коп. В обменниках – от 60 коп. до 1 грн.

"В мае общая ситуация на валютном рынке будет зависеть прежде всего от активности и эффективности действий регулятора, устанавливающего правила для всего рынка. В то же время вероятность чрезвычайных ситуаций на рынке будет оставаться низкой", – констатировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал, что в обозримом будущем курс доллара не будет расти до 50 грн/долл. и выше. Однако Национальный банк постарается медленно привести гривню в диапазон 40-41 грн/доллар – поскольку именно этот уровень на данный момент обусловлен экономическими факторами.

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