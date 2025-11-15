Курс доллара в Украине изменится: озвучена новая стоимость валюты

Курс доллара в Украине в ближайшие дни будет находиться в коридоре прием от 41,70 до 41,95 грн и продажа от 42,10 до 42,40 грн. Курс наличного евро будет находиться в пределах коридора: прием от 48,50 до 48,95 гривен и продажа от 49,10 до 49,30 грн.

Такой прогноз для издания Минфин сделал аналитик Алексей Козырев. "Оптовые обменные пункты (от 1000 долларов или 1000 евро) будут готовы работать еще в пределах плюс-минус 3-5 копеек к вышеуказанным уровням котировок покупок и продаж, как по доллару, так и евро", – отметил он.

На курс доллара повлиял целый ряд факторов. В частности, несколько успокоило инвесторов завершение шатдауна в Штатах. Кроме того, ястребиные комментарии ряда спикеров ФРС побудили инвесторов резко снизить свои ожидания относительно снижения процентной ставки Федеральным резервом в декабре. По данным CME Fedwatch, сейчас рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре примерно в 50%, что намного ниже вероятности в 67,8%, наблюдавшейся на прошлой неделе.

Кроме того, в последние дни Дональд Трамп сосредоточился вокруг ситуации с Венесуэлой и борьбой с наркотрафиком, что менее "опасно" для нервов инвесторов по сравнению с периодическими заявлениями руководства США о возможном усилении ядерного противостояния Америки и России, ведь карту "атомной войны" так любит разыгрывать Путин.

"По моему мнению, относительное затишье на мировых рынках может предвещать новую бурю, что опасно для пары евро/доллар в мире и спровоцирует существенные ралли по курсу евро в Украине при обострении ситуации вокруг Венесуэлы. Особенно, если там начнется американское вторжение, о чем часто говорят власти этой страны", – считает аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч. доллары. Причем вполне законно – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

