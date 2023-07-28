Курс доллара обновился: какие цены на валюту выставили банки Украины 28 июля

Курс наличного доллара в банках Украины немного вырос. В пятницу, 28 июля, стоимость американской валюты в среднем составляет 37/37,7 грн за доллар (покупка/продажа). То есть по сравнению со вчерашними значениями курс повысился на пять копеек в продаже, но не изменился в покупке.

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При этом курс заметно различается в зависимости от банка. В целом за последнюю неделю гривня ослабла почти на 4 копейки, свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего среди крупнейших банков наличные доллары 28 июля продает Универсал Банк (по 37,55 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагают в "Креди Агриколь" (38,3 грн).

Покупает наличные доллары по самой низкой цене тоже "Универсал" (36,35 грн). А выгоднее всего продавать "баксы" – в ПУМБ (по 37,25 грн).

* Покупать безналичную валюту (доллар на карту) запрещено с начала полномасштабной войны. Указанный в таблице карточный курс доллара используется для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах) или для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,56 грн, средний курс продажи составляет 37,7 грн. Евро на валютном аукционе 28 июля продают по 41,58 грн, а покупают по 41,91 грн.

Курс доллара – чего ждать в августе

В августе ситуация на валютном рынке Украины останется спокойной и мало чем будет отличаться от июльской, рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его прогнозам, наличный курс доллара на протяжении всего этого месяца будет составлять 37-38 грн.

"По всем признакам рынок будет находиться в достаточно инертном состоянии: до сентября глобальные изменения вряд ли возможны. В то же время, рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять не только на курс валют, но и отразиться на развитии банковских продуктов", – отметил банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный же прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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