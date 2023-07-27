Банки определились с курсом доллара на август: чего ожидать украинцам

В августе ситуация на валютном рынке Украины будет стабильной и спокойной, мало чем отличаясь от июльской. По прогнозам, наличный курс доллара на протяжении всего этого месяца будет составлять 37-38 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: текущие курсовые колебания так же будут соответствовать июльским – и составят 10-30 копеек.

"По всем признакам рынок будет находиться в достаточно инертном состоянии: к сентябрю глобальные изменения вряд ли возможны. В то же время, рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять не только на курс валют, но и отразиться на развитии банковских продуктов", – отметил банкир.

Дело в том, объяснил он, что август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. В частности, в настоящее время речь идет о возвращении к:

инфляционному таргетированию;

плавающему курсу валют.

"То есть уже осенью – в сентябре/начале октября – вполне возможно существенное событие на рынке: возвращение к единому курсу валют", – подчеркнул Лесовой.

Впрочем, признал он, предусмотреть все факторы, которые в той или иной степени могут повлиять на наличный валютный рынок невозможно. Ведь главными косвенными элементами, от которых может зависеть валютный рынок, являются:

ситуация на фронте;

"поведение" России.

"Все прекрасно понимают, что любые террористические акты могут давить на общество, вызывая разные эмоции и актуализировать разные поведенческие модели. Однако можно утверждать, что регулятор очень тщательно изучает ситуацию и имеет определенный запас инструментария для сдерживания нежелательного ажиотажа или паники", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный же прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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