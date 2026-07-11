Курс доллара могут переписать: сколько он будет стоить в банках и обменных пунктах

Курс наличных долларов в эту субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, в большинстве обменных пунктов и в кассах отделений банков будет находиться в пределах коридора: покупка от 44,20 до 44,45 грн и продажа от 44,55 до 44,90 грн.

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Об этом аналитик Алексей Козырев написал в своём материале для "Минфина". А курс наличных евро в выходные будет находиться в пределах коридора: покупка от 50,60 до 51 грн и продажа от 51,05 до 51,50 грн.

"Особых сюрпризов в отношении наличного курса 11–12 июля ожидать не стоит, но если Дональд Трамп в эти выходные в очередной раз потрясет мир каким-нибудь громким заявлением как по поводу торговых войн и пошлин, так и по поводу войны на Ближнем Востоке или войны РФ против Украины – обменные пункты, чтобы минимизировать курсовые риски, расширят свои спреды по доллару до 20–35 копеек, а по евро – до 30–80 копеек", – прогнозирует эксперт.

А некоторые особенно "жадные" сети обменных пунктов выставят как по доллару, так и по евро спред в пределах до 1 гривны. Но даже в этом случае курса доллара на уровне 45 гривен и выше или евро в пределах 52 гривен и выше – ожидать в выходные не стоит.

Нарушение перемирия между США и Ираном 8 июля и новая эскалация войны на Ближнем Востоке. После взаимного обмена ударами по американским и иранским военным объектам, а также обстрелов нескольких танкеров в Ормузском проливе – президент США Дональд Трамп официально заявил о прекращении перемирия с Ираном, а затем отдал приказ о бомбардировке нескольких иранских воинских частей. В результате — рост цен на нефть и инвесторы, напуганные новой эскалацией на Ближнем Востоке.

Отметим, что, согласно данным НБУ , 11 июля доллар стоит 44,51 грн. Вместе с тем, согласно данным Минфина, средний курс в банках составляет: 44,36 грн за покупку и 44,7 грн за продажу.

Как сообщал OBOZ.UA, общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей, ФЛП) в украинских банках составила 1,687 трлн грн. Это на 40,1 млрд грн больше, чем было в апреле. Лидером среди валют является гривна – сумма вкладов в ней оценивается в 1,103 трлн грн.

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