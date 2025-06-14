Кто может потерять работу в Украине: рынок занятости кардинально изменится

В Украине, как и во всем мире, из-за развития штучного интеллекта и роботизации постепенно будет сокращаться занятость, которая связана с монотонным ручным трудом. Кроме того, без работы может остаться и часть переводчиком.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Искусственный интеллект вместе с развитием робототехники могут привести к изменениям в экономике и на рынке труда, которые можно сравнить с промышленной революцией (переход от ручного труда к фабричному производству). Всемирный экономический форум (WEF), который объединяет более 1000 крупных компаний и правительственных организаций из разных стран, в своем исследовании о будущем рабочих мест спрогнозировал:

из-за роботизации, искусственного интеллекта и других факторов к 2030 году изменится около 22% существующих в мире рабочих мест;

будет создано 179 млн новых рабочих мест (14% от общего количества);

92 млн рабочих мест (8%) сократят.

На инфографике лавандовым цветом изображено количество рабочих мест, которые могут исчезнуть, а зеленым – те, которые должны появиться (каждая клеточка – один миллион рабочих мест).

Стоит отметить, что на ситуацию на рынке труда будут влиять не только технологии. Рост стоимости жизни, усилия по сокращению выбросов углерода, замедление экономического роста, старение населения, усиление геополитического раскола и т.д. – все это также будет влиять на рынок труда как минимум следующие пять лет.

Пока генеративный искусственный интеллект (вроде ChatGPT) работодатели преимущественно используют для повышения производительности сотрудников. Пока речь не идет о полной замене человеческого труда. Наоборот – генеративный искусственный интеллект способен расширить "экспертность" сотрудника и при правильном использовании увеличить количество задач, которые он может выполнять.

"Заглядывая в будущее, некоторые наблюдатели утверждают, что генеративный ИИ может предоставить менее специализированным работникам возможность выполнять более широкий спектр "экспертных" задач – расширяя возможности таких ролей, как бухгалтеры, медсестры и помощники учителей. Аналогично эта технология может оснастить квалифицированных специалистов, таких как врачи или инженеры, передовыми мировыми знаниями – позволяя им эффективнее решать сложные проблемы", – идет речь в исследовании.

Но многое будет зависеть от того, на чем будет сосредоточено развитие генеративного ИИ. Если вместо создания универсального помощника появятся инструменты, которые смогут полностью заменить человека в отдельных специальностях, это может иметь негативные социальные последствия (сокращение количества рабочих мест).

В зоне риска (специальности, которые быстрее всего теряют актуальность):

сотрудники почтовых отделений;

банковские кассиры;

операторы по вводу данных;

кассиры по продаже билетов;

административные помощники;

работники печатной отрасли;

бухгалтеры, делопроизводители и работники по расчету заработной платы;

работники по учету материалов и инвентаря;

стюарды и кондукторы на транспорте;

продавцы "от двери до двери", газетчики, уличные торговцы;

графические дизайнеры;

регулировщики убытков, эксперты.

В первую очередь без работы могут остаться те, кто выполняет механическую работу и не готов (или не способен) расширить свои функции. Недавно Всемирный банк проанализировал ситуацию в Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, в Таиланде и Вьетнаме. Выяснилось, что между 2018 и 2022 годами роботы вытеснили примерно 1,4 млн (3,3%) низкоквалифицированных работников, выполнявших рутинные физические задачи.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева постановил обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконна.

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