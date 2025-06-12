Украинский рынок труда кардинально изменился: чему должен научиться каждый и какие профессии оказались под угрозой

Украинские компании сейчас уже активно внедряют искусственный интеллект в свою работу. Кто-то использует его для оптимизации офисных процессов, другие же компании интегрировали его в свои продукты, применяют в коммуникации с клиентами, подготовке аналитики и разработке решений. Для бизнеса в условиях полномасштабной войны такая оптимизация дает шанс хотя бы частично справиться с требованием быть максимально эффективными и работать в условиях растущего дефицита кадров.

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OBOZ.UA изучил последние исследования Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF), Всемирного банка, а также пообщался с украинскими экспертами и рассказывает, к каким изменениям стоит готовиться и какие навыки не потеряют своей актуальности на рынке труда.

Мы уже в процессе глобальных изменений на рынке труда: кто в зоне риска

Искусственный интеллект вместе с развитием робототехники могут привести к изменениям в экономике и на рынке труда, которые можно сравнить с промышленной революцией (переход от ручного труда к фабричному производству). Всемирный экономический форум (WEF), который объединяет более 1000 крупных компаний и правительственных организаций из разных стран, в своем исследовании о будущем рабочих мест спрогнозировал:

из-за роботизации, искусственного интеллекта и других факторов к 2030 году изменится около 22% существующих в мире рабочих мест;

будет создано 179 млн новых рабочих мест (14% от общего количества);

92 млн рабочих мест (8%) сократят.

На инфографике лавандовым цветом изображено количество рабочих мест, которые могут исчезнуть, а зеленым – те, которые должны появиться (каждая клеточка – один миллион рабочих мест).

Стоит отметить, что на ситуацию на рынке труда будут влиять не только технологии. Рост стоимости жизни, усилия по сокращению выбросов углерода, замедление экономического роста, старение населения, усиление геополитического раскола и т.д. – все это также будет влиять на рынок труда как минимум следующие пять лет.

Пока генеративный искусственный интеллект (вроде ChatGPT) работодатели преимущественно используют для повышения производительности сотрудников. Пока речь не идет о полной замене человеческого труда. Наоборот – генеративный искусственный интеллект способен расширить "экспертность" сотрудника и при правильном использовании увеличить количество задач, которые он может выполнять.

"Заглядывая в будущее, некоторые наблюдатели утверждают, что генеративный ИИ может предоставить менее специализированным работникам возможность выполнять более широкий спектр "экспертных" задач – расширяя возможности таких ролей, как бухгалтеры, медсестры и помощники учителей. Аналогично эта технология может оснастить квалифицированных специалистов, таких как врачи или инженеры, передовыми мировыми знаниями – позволяя им эффективнее решать сложные проблемы", – идет речь в исследовании.

Но многое будет зависеть от того, на чем будет сосредоточено развитие генеративного ИИ. Если вместо создания универсального помощника появятся инструменты, которые смогут полностью заменить человека в отдельных специальностях, это может иметь негативные социальные последствия (сокращение количества рабочих мест).

В зоне риска (специальности, которые быстрее всего теряют актуальность):

сотрудники почтовых отделений;

банковские кассиры;

операторы по вводу данных;

кассиры по продаже билетов;

административные помощники;

работники печатной отрасли;

бухгалтеры, делопроизводители и работники по расчету заработной платы;

работники по учету материалов и инвентаря;

стюарды и кондукторы на транспорте;

продавцы "от двери до двери", газетчики, уличные торговцы;

графические дизайнеры;

регулировщики убытков, эксперты.

В первую очередь без работы могут остаться те, кто выполняет механическую работу и не готов (или не способен) расширить свои функции. Недавно Всемирный банк проанализировал ситуацию в Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, в Таиланде и Вьетнаме. Выяснилось, что между 2018 и 2022 годами роботы вытеснили примерно 1,4 млн (3,3%) низкоквалифицированных работников, выполнявших рутинные физические задачи.

Вместе с тем рост производительности дал толчок к развитию – масштабы производства местных компаний увеличились, и они создали 2 млн дополнительных рабочих мест (что компенсировало потерю 1,4 млн работников).

"Работники старшего возраста получают меньше пользы от внедрения роботов в сфере занятости и доходов. Эмпирические данные из Вьетнама показывают, что рост занятости является положительным среди всех возрастных групп, но менее значительным среди работников старшего возраста", – говорится в отчете Всемирного банка.

За кем будущее и какие навыки нужно развивать

Быстрее всего (по данным WEF) растет спрос на такие специальности:

специалисты по большим данным;

финтех-инженеры;

специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению;

разработчики программного обеспечения и приложений;

специалисты по управлению безопасностью;

специалисты по хранилищам данных;

специалисты по автономным и электрическим транспортным средствам;

дизайнеры пользовательского интерфейса и UX;

специалисты по Интернету вещей;

инженеры-экологи;

аналитики информационной безопасности и тому подобное.

В WEF отмечают, что аналитическое мышление остается основным ключевым навыком для работодателей. Далее следуют устойчивость, гибкость и ловкость, а также лидерство и социальное влияние.

"Креативное мышление и мотивация, а также самосознание занимают четвертое и пятое места соответственно. Такое сочетание когнитивных, самоэффективных и межличностных навыков в первой пятерке подчеркивает важность, которую респонденты придают гибкой, инновационной и коллективной рабочей силе", – говорится в исследовании.

В отчете Всемирного банка говорится о необходимости владеть цифровыми навыками (в Японии, Сингапуре учителя постоянно проходят обучение для улучшения цифровых умений). Не менее важны также социальные и эмоциональные навыки. Важно уметь работать в коллективе.

"Социальные и эмоциональные навыки дадут людям сравнительное преимущество над машинами в задачах, предусматривающих социальное взаимодействие – от образования до здравоохранения. Исследования подтверждают, что социальные и эмоциональные навыки являются гибкими, и их можно развивать", – отмечают во Всемирном банке.

Основательница и CEO консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько рассказывает OBOZ.UA: украинским компаниям важно внедрять технологические достижения как можно быстрее. Украинскому бизнесу приходится противостоять значительно большему количеству вызовов.

Уже сейчас искусственный интеллект, говорит Слинько, активно внедряется в украинских компаниях для подготовки рутинных офисных дел – создание отчетов, презентаций и тому подобное. Также для автоматизации внутренних процессов – HR, бухгалтерские операции, финансовая отчетность и подобное.

"Речь идет о том, что можно алгоритмизировать – сбор данных, их анализ и дальнейшее формирование решений. Но большинство этих профессий пока не исчезают так быстро. Например, если вспомнить тренд о том, что все копирайтеры исчезнут – на практике они просто трансформировались. Там, где нужно писать тексты для массовости – действительно используют ИИ. Но там, где нужны качественные тексты для людей и продаж, он пока не может полноценно заменить человека", – говорит Слинько.

Эксперт подчеркивает: искусственный интеллект – это инструмент-помощник, а не замена. Если специалист научится им пользоваться и сможет автоматизировать часть своей работы, это станет его преимуществом. Самая сложная ситуация – у молодых специалистов (джуниоров). Ранее их часто брали в компании для выполнения простых задач, на которых они обучались и понимали контекст. Теперь эти задачи автоматизируются, поэтому молодым специалистам приходится стартовать с более сложных проектов и приходить на работу с более высоким уровнем подготовки.