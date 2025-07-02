Преследовал и бил Стефанишину, писал ее подчиненным: чем известен бывший муж вице-премьера, который стал фигурантом громкого расследования

Михаил Стефанишин, бывший муж министра юстиции – вице-премьера Ольги Стефанишиной, якобы владеет компанией, которая получила в управление от АРМА целый ряд лакомых объектов. Самый известный из них – Дом профсоюзов на Майдане. А еще он – бывший милиционер, который попадал в кучу скандалов из-за домашнего насилия и нарушения ПДД.

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Как стало известно OBOZ.UA, несколько недель назад Стефанишин приобрел Mercedes-Benz GLS-Class 2021 года (стоимость может достигать 100 тыс. долларов). И хотя мужчина до сих пор зарегистрирован в общежитии, за последние годы его доходы увеличились в разы. Из копа с зарплатой в 8 тыс. грн в месяц он превратился в успешного предпринимателя и миллионера.

Мы исследовали ряд связанных со Стефанишиным компаний, нашли российский след в них и разобрались, как бывший полицейский смог построить одну из самых успешных управленческих компаний. Первая публикация – о личном Стефанишина.

И хотя материальное положение Стефанишина улучшилось, он не изменил своим привычкам. Полиция по меньшей мере трижды оформляла на него протокол за пьяное вождение. И каждый раз Стефанишину удавалось отменять эти протоколы. О том, что бывший полицейский злоупотребляет алкоголем, в суде во время развода заявляла и его жена, действующий вице-премьер Ольга Стефанишина. Она также отмечала, что муж ее бьет. А через несколько лет после развода она была вынуждена запретить ему приближаться к ней и писать ей сообщения.

Стефанишин не просто звонил своей бывшей жене. Он ее преследовал: писал сообщения, расспрашивал о ней у ее подчиненных, встречал ее с работы, распространял о ней сплетни, угрожал женщине.

О том, кто такой Михаил Стефанишин и чем он успел прославиться, читайте в первом материале из серии публикаций OBOZ.UA.

Михаил Стефанишин и ряд его скандалов

Несколько месяцев назад в СМИ активно обсуждали певицу Камалию, которая после развода с миллиардером якобы стала жертвой домашнего насилия. Некоторые сайты опубликовали ее снимки с синяками. Агрессором называли Михаила Стефанишина, якобы бойфренда Камалии. Эту информацию не подтвердила ни одна из сторон вероятного конфликта.

Однако связь между Камалией и Михаилом Стефанишиным действительно была. Он от имени ОО European Ukrainian Council of Cooperation and Development (EUCCD) подписывал меморандум с Запорожским городским советом. Еще одной подписанткой стала новоиспеченный посол компании Камалия Захур. Обычно подобные ОО послов не имеют. Более того, Камалия – единственный амбассадор EUCCD. Возможно, именно для нее и создали эту должность.

Сервис GetContact показывает, что номер телефона Стефанишина также подписывали как "директор Камалии". Однако по-настоящему известным Михаила Стефанишина сделало расследование УП. В нем говорится о том, что компания, которая якобы принадлежит Стефанишину – УК "КАМпаритет" – получила большинство подрядов АРМА.

Стефанишина в материале представляют как бывшего мужа министра юстиции – вице-премьера Ольги Стефанишиной. Хотя при этом в материале упоминается, что бывший коллега Михаила Стефанишина со времен его работы в Нацполиции – Виталий Чубаевский – сейчас работает в АРМА в должности директора департамента розыска активов. Поэтому на самом деле связь с АРМА у Стефанишина есть и без его бывшей жены.

OBOZ.UA исследовал карьерный путь Михаила Стефанишина и обнаружил целый ряд странных совпадений. Еще в 2019-м Стефанишин был безработным. Он не имел собственной недвижимости, официально не имел автомобиля. А до этого – работал в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины с зарплатой в среднем 8,2 тыс. грн в месяц.

Михаил Стефанишин пытался стать прокурором местной прокуратуры, однако конкурс он не прошел. На тот момент Ольга Стефанишина уже не была женой бывшего копа.

Ольга Стефанишина развелась со своим мужем еще в 2017-м. В Приморском районном суде Одессы Стефанишина заявила, что муж злоупотребляет алкогольными напитками и бьет ее. "Истица отметила, что ответчик злоупотребляет алкогольными напитками и неоднократно применял физическое и психологическое насилие над ней, что негативно сказывается на их общих детях, которые из-за постоянных ссор родителей болеют", – говорится в материалах дела.

Слова Ольги Стефанишиной может подтвердить количество административных постановлений против ее уже бывшего мужа. 16 ноября 2018-го Михаила Стефанишина остановили, когда он был пьяным за рулем Audi A7.

"Управлял транспортным средством AUDI A7 с признаками алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, неустойчивая походка, покраснение лица, нарушение координации движений. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке отказался", – говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева. Производство по делу закрыли, потому что истек срок привлечения к административной ответственности.

Вероятно, в 2022-м Стефанишин пересел с AUDI A7 на AUDI A8. Потому что именно за рулем этой машины он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция выписала на него протокол, но ему удалось отменить его в суде: патрульным не удалось доказать, что именно Стефанишин управлял автомобилем. Потому что когда они подошли к машине, мужчина вышел из машины. И хотя рядом с машиной Стефанишина никого, кроме пьяного Стефанишина, не было, суд не обнаружил состава преступления.

Этот трюк Стефанишин провернул и в ноябре 2023-го. Полиция оштрафовала его за управление AUDI A8 в состоянии алкогольного опьянения, на этот раз он даже не отказался пройти тест на Drager Alcotest 6820, который зафиксировал опьянение (1,23% промилле). Но мужчина снова успел выйти из машины, поэтому на записи с боди камеры полицейского не видно, кто был за рулем. Стефанишин снова остался безнаказанным.

По информации OBOZ.UA, белую Audi A8 Стефанишин приобрел 21 октября 2021-го. А 10 июня 2025-го бывший полицейский купил белый Mercedes-Benz GLS-Class 2021 года. Сейчас такая машина стоит до 100 тыс. долларов.

Кстати, по нашим данным, сейчас в полиции находится еще одно заявление об избиении от бывшей девушки Стефанишина. В состоянии опьянения он ударил девушку. Ее имя также широко известно (она – публичная личность).

Стефанишин преследовал будущего вице-премьера. Ей даже пришлось через суд получить предписание

Уже через два года после развода, в 2019-м, Стефанишина снова подала иск против своего бывшего мужа. На этот раз она просила Соломенский районный суд Киева выдать ограничительное предписание и запретить Михаилу Стефанишину ее преследовать.

"Все время ее преследует, ходит за ней на работу и к месту жительства, постоянно пишет сообщения в различных мессенджерах, в которых содержатся оскорбления и угрозы, часто звонит с незнакомых номеров", – рассказывала Стефанишина в суде о своем бывшем.

Стефанишин писал подчиненным и коллегам действующего вице-премьера, угрожал. Суд запретил мужчине подходить к Ольге Стефанишиной ближе чем на сто метров, писать и звонить ей.

"Согласно скриншотам сообщений, предоставленных заявителем к заявлению, суд видит навязчивость и сообщения угрожающего содержания. Кроме того, в предоставленных скриншотах находят свои подтверждения доводы заявительницы относительно действий со стороны бывшего мужа, которые заключаются в сборе относительно нее информации у других лиц", – говорится в решении суда.

Однако Ольга и Михаил Стефанишины все же продолжили общение. В своем расследовании УП обратило внимание, что в конце 2022 года Стефанишина вместе с бывшим мужем пришла на встречу к предстоятелю автокефальной Украинской Православной Церкви Митрополиту Епифанию.

Как отмечала тогда пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви, "его Блаженство отметил Ольгу Стефанишину Орденом святой равноапостольной княгини Ольги". "Во встрече также приняли участие Михаил Стефанишин и руководитель службы вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Каплун".

О том, каким бизнесом занимается Михаил Стефанишин и кто на самом деле получил объекты АРМА в управление, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.Если Вам известно о деятельности Михаила Стефанишина больше, пишите нам на почту [email protected].