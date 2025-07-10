АРМА и Стефанишин: кому передали крупнейшего производителя ягод и почему могла сохраниться связь с россиянами

Михаил Стефанишин, бывший муж вице-премьера Ольги Стефанишиной, может быть связан с россиянами. Его консорциум "КАМпаритет" имеет среди учредителей компанию, которой руководит связанный с россиянами директор. Более того, эта связь указывает на то, что с помощью "КАМпаритета" россияне могли сохранить влияние на арестованный актив.

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Связанный с россиянами директор – это Тарас Баштанник. Когда "Украинской ягодой" владели россияне, он возглавлял эту компанию. АРМА с помощью Лычаковского суда Львова арестовала фирму, якобы чтобы лишить владельцев-россиян дивидендов. Но в результате "Украинскую ягоду" передали в управление консорциуму, который напрямую связан с тем самым Тарасом Баштанником.

О том, как одного из крупнейших производителей ягод отдали компании, которая связана с бывшим менеджером, читайте в материале OBOZ.UA.

Новый менеджер от старых собственников с гражданством РФ

"Украинская ягода" – один из крупнейших производителей ягод в Украине. Среди четырех учредителей – двое россиян Юрий Лохвицкий и Ольга Вишнякова (они владеют по 16,67% в уставном капитале). Однако "мажоритарные владельцы" – гражданин Украины Евгений Ленг и гражданин Израиля Михаил Голубицкий (владеют по 33,33% в уставном капитале). Еще в 2022-м Лычаковский районный суд наложил арест на собственность "Украинской ягоды", а также на уставный капитал всех учредителей (в том числе и Голубицкого и Ленга).

Аргумент – граждане России могут получать дивиденды, а они платят налоги государству-агрессору, поэтому любая их прибыль может пойти на финансирование агрессии.

"Полученная указанными предприятиями прибыль в дальнейшем фактически направляется через банковские и финансовые учреждения как дивиденды для российских владельцев, которые находятся на территории Российской Федерации, в результате чего уплачиваются соответствующие налоги и сборы в бюджет страны-агрессора и финансируется силовой блок", – говорится в материалах дела.

Руководство "Украинской ягоды" подавало в Лычаковский суд возражения, утверждая, что предприятие "не проводило начисления и выплаты дивидендов участникам общества". Однако арест не сняли, "Украинскую ягоду" передали в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В апреле 2025-го АРМА выбрало управляющего для "Украинской ягоды" – "КАМпаритет". Это вроде бы должно было бы исключить влияние россиян на компанию и ограничить их возможность получать дивиденды. Но на самом деле оказалось, что влияние на компанию мог получить бывший менеджер, которого назначили россияне.

Как бывший менеджер связан с новым консорциумом

"Украинская ягода" зарегистрирована в Бердичевском районе Житомирской области и работает уже почти 12 лет. В 2022-м, в том же селе в Бердичевском районе, появилась компания "Берри Хаб Плюс". Тогда владельцем был Тарас Баштанник – бывший директор "Украинской ягоды". Баштанник был директором в "Украинской ягоде", когда компанией владела (была "мажоритарной владелицей) гражданка России Ольга Вишнякова. Она, вместе с еще одним владельцем компании Юрием Лохвицким, зарегистрирована в Москве, на ул.

Уже при следующем директоре, Леониде Стемковском, владельцами большей доли в уставе предприятия стали украинец Ленг и гражданин Израиля Голубицкий.

Тарас Баштанник, который работал при владельцах-россиянах, создал компанию в том же селе, которая также должна была заниматься выращиванием ягод. Баштанник и сейчас является руководителем "Берри Хаб Плюс". Однако за несколько лет бенефициарные владельцы менялись дважды: до июня 2025-го конечным владельцем был Дмитрий Мальцев (зарегистрирован в Донецке), а с 6 июня 2025-го – киевлянка Наталья Кривохатько.

Кривохатько имеет открытый ФЛП (деятельность в сфере права). В сервисе GetContact ее номер подписывали как "наружная реклама", "бухгалтер Кравченко", "Наташа Бух".

Компания "Берри Хаб Плюс", официально принадлежащая "Наташе Бух", под руководством Баштанника стала одной из трех учредителей консорциума "КАМпаритет". Консорциум создали в мае 2024-го, а уже в апреле 2025-го он получил в управление "Украинскую ягоду". Таким образом Баштанник, который руководил "Украинской ягодой", когда ее бенефициарами были россияне, снова получил опосредованное влияние на компанию через "КАМпаритет".

Мы направили запрос в "Украинскую ягоду" с просьбой прокомментировать, сохраняет ли Баштанник связь с владельцами-россиянами и кто именно предложил ему объединиться в консорциум "КАМпаритет".

Кто может стоять за "КАМпаритетом"

По информации OBOZ.UA от многочисленных собеседников среди правоохранителей и бизнес-среды, владельцем "КАМпаритета"называет себя Михаил Стефанишин, бывший муж вице-премьера Ольги Стефанишиной. Мы также обратились с просьбой прокомментировать связи с Баштанником и к самому господину Михаилу, наше сообщение он прочитал, однако так на него и не ответил.

Отметим, издание УП в своем расследовании рассказало о том, как Стефанишин фактически нашел "ключи от АРМА" и начал получать один за другим лакомые активы в управление. Самый известный актив – Дом Профсоюзов на Майдане в Киеве (об этом читайте в следующих публикациях). Стефанишина заявляла, что "не имеет никакой информации о бизнес-деятельности" бывшего мужа.

Однако в любом случае успех "КАМпаритета" впечатляет. Консорциум получил четыре объекта недвижимости в управление. Среди них – офисное помещение на ул. Павловская общей площадью 519 кв.м, права на "Украинскую ягоду", ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске и Дом профсоюзов на Майдане. О каждом из объектов читайте вскоре на страницах OBOZ.UA.

Только у "Украинской ягоды" арестовали масличный цех, комплекс зданий, телятник, коровник, комплекс по переработке и хранению плодово-ягодной иовощной продукции площадью 1376,7 кв.м, насаждения сельскохозяйственных культур, технику.

Гарантированный платеж от "КАМпаритета" – всего 64 тыс. грн в месяц. А после начала хозяйственной деятельности 99,9% сумм доходов. "Перед подписанием договора АРМА столкнулось с противодействием бывшего владельца актива на Житомирщине. Было выявлено нарушение судебного запрета на пользование имуществом, что стало основанием для открытия уголовного производства по ч.1 ст. 382 УК Украины", – отметили в АРМА.

Отметим, согласно условиям тендера, учредители, участники, акционеры, контролеры, руководители, работники должны быть не связанными прямо или косвенно с владельцем/владельцами арестованных активов. Однако Баштанник непосредственно связан с владельцами-россиянами, ведь именно когда они были бенефициарами "Украинской ягоды", Баштанник возглавлял предприятие.

Отметим, Тарас Баштанник также избран президентом Украинской Плодоовощной Ассоциации (УПОА). Он считается одним из ключевых экспертов рынка. Каким образом он стал участником скандального консорциума, который связывают со Стефанишиным, неизвестно.

Без Стефанишина получить в управление такие лакомые объекты было бы крайне сложно. Отметим, бывший коллега Михаила Стефанишина со времен его работы в Нацполиции – Виталий Чубаевский – сейчас работает в АРМА на должности директора департамента розыска активов.

О том, как создавали "КАМпаритет" и кто на самом деле может стоять за консорциумом, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.