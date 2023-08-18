Крутил махинации в важном банке: в Украине объявили подозрение российскому олигарху

В Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявили подозрение российскому олигарху, эксвладельцу банка недавно национализированного в Украине банка. Причина – участие в легализации около 100 млн грн. Вероятно, речь об акционере национализированного "Сенс Банка" (ранее – "Альфа-банка") Михаиле Фридмане.

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Об этом сообщили в самом Бюро – при том, что имени Фридмана там не назвали, однако все детали указывают именно на него. Также там отметили: еще одна причина объявления подозрения – участие в умышленном уклонении от уплаты налогов на 18 млн грн.

"Детективы БЭБ составили сообщение о подозрении гражданину России и Израиля, известному российскому бизнесмену, бывшему владельцу украинского банка. Он подозревается в совершенной организованной группой лиц легализации имущества, полученного преступным путем – 1,2 млн долларов США и 1,93 млн евро (в эквиваленте около 100 млн грн), и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами банка, также совершенном организованной группой", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости, находящихся в собственности этого банка. В частности:

квартиры;

торговые центры;

земельные участки;

жилые дома.

Что известно о подозреваемом

Имени подозреваемого в БЭБ не называют. Однако, вероятно, речь об акционере нациоанлизированного "Сенс Банка" (ранее – "Альфа-банка") Михаиле Фридмане. Так, отмечается, что:

этот бизнесмен был собственником опосредованной доли украинского банка;

владел более 30% его уставного капитала через кипрскую оффшорную компанию;

в конце июля 2023 года этот банк был национализирован;

в настоящее время олигарх находится под санкциями в ЕС, США и Украине.

"Украинский банк, его материнский банк в России и оффшорная компания связаны между собой единственными бенефициарными владельцами, среди которых и упомянутый российский бизнесмен. Он вместе с компаньонами-россиянами, накануне и во время вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, осуществили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд грн и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине", – рассказывают в БЭБ.

Там подчеркивают: целью таких действий было избежание санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодотельством Украины.

"БЭБ уже арестовало активы кипрских компаний на общую сумму свыше 469 млн грн, которые находятся на счетах в банковском учреждении, и ценные бумаги на общую сумму свыше 12,4 млрд грн, вероятно, приобретенные путем использования фиктивных сделок. Продолжаются следственные действия. Составляется перечень всего имущества бизнесмена, как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях", – сообщили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, свои средства в "Сенс Банке" разместили 2,9 млн клиентов. Банк входит в десятку крупнейших и является системным. Именно поэтому его нельзя просто закрыть: в таком случае есть угроза финансовой стабильности всего рынка.

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