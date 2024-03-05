Клиентам крупного украинского банка посоветовали заменить карты: кого касается

У клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

Об этом рассказали в самом банке. Там отметили: сделать это можно в любом из его отделений.

"Также перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу. Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – рассказали в "Привате".

Помимо этого в системе Приват24 можно оформит мгновенную Digital карту. Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные с банкоматов ПриватБанка", – рассказали в банке.

При этом там напомнили: на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен на 30 месяцев". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и получения наличных".

Сколько действуют карты Ощадбанка

В свою очередь, государственный Ощадбанк продлил для своих клиентов срок действия всех платежных карт, у которых этот срок подходит к концу. Они будут действовать по крайней мере до 31 марта 2024 года.

Решение касается всех карт, срок действия которых истекает начиная с февраля 2022 года. А продолжение срока действия происходит автоматически.

"В связи с военным положением Сбербанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 марта 2024 года. Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после начала полномасштабной войны на снятие налички в Украине через банкоматы были установлены лимиты – во избежание возникновения ее дефицита. При этом единого лимита для всех банков нет – каждый из них устанавливает собственный. А за один раз украинцы могут снимать со своих счетов довольно большие суммы.

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