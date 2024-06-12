Крупные банки и обменники не стали удерживать курс: сколько стоит доллар в Украине

Курс доллара в украинских банках продолжил умеренно расти, а вот в обменниках упал. Так, 12 июня в крупных коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 40,35/41,9 грн. Т.е. за сутки доллар подорожал на 5 копеек. Впрочем, по итогам недели американская валюта прежнему показывает снижение на 10 коп.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 40,2/40,88 грн (покупка/продажа), что сразу на 12-55 копеек дешевле, чем накануне.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 40,52 грн. Это:

на 9 коп. выше, чем было во вторник, 11 июня;

на 23 коп. дороже, чем неделю назад;

всего на 2 коп. ниже исторического рекорда (40,54 грн/долл., был установлен 3 июня).

В крупнейших коммерческих банках Украины 12 июня курс доллара в продаже установился в диапазоне 40,69-40,9 грн (диапазон сузился на 14 копеек). Покупают доллар по 39,8-40,4 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 40,3 40,9 Ощадбанк 40,35 40,9 ПУМБ 40,4 40,9 Сенс Банк 40,4 40,9 Укрсиббанк 40,25 40,9 Универсал Банк 39,8 40,9 Укрэксимбанк 40,25 40,85 Креди Агриколь 40,2 40,8 Райффайзен Банк 40 40,69

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости доллара в кассах – иногда там взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс доллара оказался заметно выше банковского в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 12 июня предлагают по цене 40,8/40,9 грн (покупка/продажа).

Что будет с долларом до конца рабочей недели

По прогнозу финансового аналитика Алексея Козырева, до 14 июня стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах от 39,7 до 40,9 грн. В обменниках же курс доллара ожидается в пределах от 39,6 до 40,85 грн.

Специалист отмечает, что некоторые небанковские обменники будут тестировать курс продажи доллара до 41 грн. Тем не менее, как считает Козырев, долго это продолжаться не будет – обменники "встретив низкий спрос при таком ценнике", обменники вновь опустят курс.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), при переходе к управляемой гибкости курса, НБУ предупреждал, что колебания будут расширяться. А потому украинцам нужно "понемногу привыкать" к этому.

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