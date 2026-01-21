Криптовалюта принесла Трампам космические деньги: сколько заработала семья президента США

После своего первого срока на посту президента США Дональд Трамп резко изменил отношение к криптовалютам. Несмотря на регулярную критику отрасли цифровых активов, он инвестировал в нее значительную часть средств и даже основал собственные проекты – только за последний год их рост добавил к капиталу семьи президента $1,4 млрд.

Как сообщает Bloomberg, за время, пока в Белом доме главенствовал демократ Джо Байден, Дональд Трамп существенно изменил архитектуру своих бизнес-активов. В январе 2025 года он вернулся, имея собственную платформу в соцсетях, криптоплатформу и даже новый мемкоин, названный в его честь.

Криптоактивы Трампа

Аналитики оценили чистый капитал семьи Трампа в $6,8 млрд, а также отметили рост доли в нем криптовалют, что стало самым большим отличием между его двумя президентскими сроками. Всего в 2025 году Трампы сгенерировали около 1,4 миллиарда долларов прибыли от криптопроектов.

В частности, в десятки раз вырос и названный в его честь мемкоин $TRUMP. После запуска 18 января 2025 года рыночная капитализация проекта составляла $3 млрд, а по состоянию на 19 января 2026 года – уже $68 млрд.

В дальнейшем их криптофонд World Liberty планирует получить разрешение на создание собственного банка-кастодиана, что придаст их криптопроектам существенный вес на рынке.

Другие проекты президента США

Впрочем, падение стоимости других активов нивелировало этот рост. В частности, акции его медиакорпорации Trump Media & Technology Group за последние 12 месяцев упали на 66%.

Но вот традиционный бизнес президента США в сфере недвижимости продемонстрировал активность. В 2025 году Trump Organization, которой сейчас руководит сын Трампа Эрик, заключила ряд новых лицензионных соглашений во Вьетнаме, Омане и на Мальдивах. А в 2026 году семья планирует расширять присутствие в области недвижимости во Франции, Австрии и Аргентине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в течение первого месяца после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в компании, принадлежащие клану президента, поступило не менее 2 млрд долларов. Основными источниками их доходов стали недвижимость, криптовалютные проекты и эксклюзивные клубы.

