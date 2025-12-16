Кремль затягивает пояса из-за санкций: российская нефть подешевела до минимума за 4 года

Российская нефть подешевела до чуть более 40 долларов за баррель, что является минимумом с начала войны и на 28% меньше, чем несколько месяцев назад. Отмечается, что это резко сокращает нефтяные доходы РФ, от которых зависит около четверти бюджета и финансирование войны против Украины.

Об этом пишет Bloomberg. В среднем российские компании сейчас получают чуть более 40 долларов за баррель за нефть, которую отгружают из портов Балтийского и Черного морей, а также из восточного порта Козьмино.

Это примерно на 28% меньше, чем три месяца назад, ключевой причиной такого падения стали новые ограничения, направленные против крупнейших игроков рынка – ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл", которые еще больше расширили вынужденные скидки для покупателей. Дополнительный удар по российской нефти наносит и глобальная конъюнктура.

Мировые цены на эталонные сорта во вторник опустились ниже 60 долларов за баррель впервые с мая, что уменьшает маржу даже для тех поставок, которые еще находят покупателей. На этом фоне продажи и логистика российской нефти становятся все сложнее, ведь санкционное давление Запада распространяется не только на добывающие компании, но и на нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие ключевым клиентам России за рубежом.

Особое внимание западные страны уделяют Индии – одному из крупнейших покупателей российского сырья. Ограничения в отношении индийских НПЗ затрудняют переработку и дальнейший экспорт продуктов, что снижает заинтересованность в закупках. По словам индийских чиновников, в этом месяце страна ожидает импортировать из России около 800 тысяч баррелей в сутки, что заметно меньше, чем в ноябре, хотя объемы все еще остаются значительными.

Китай также остается среди основных покупателей, однако и там России приходится идти на беспрецедентные уступки. Недавно один из китайских нефтеперерабатывающих заводов приобрел партию сырой нефти из восточных портов РФ с самой большой скидкой в этом году, что ярко демонстрирует, насколько ослабленными стали переговорные позиции Москвы.

Для российского бюджета такая динамика является критической. Доходы от нефти и газа обеспечивают около четверти государственных поступлений, а значит напрямую влияют на способность Кремля финансировать войну против Украины. Снижение цен означает не только меньшие прибыли для компаний, но и сокращение налоговых платежей в бюджет, что создает дополнительную финансовую нагрузку на экономику страны.

Сигналы замедления уже признает и российское руководство. Во время недавнего визита в Индию президент РФ Владимир Путин публично заявил, что экономический рост России замедляется. Отмечается, что это происходит на фоне активизации дипломатических усилий администрации Дональда Трампа, которая в последние недели пытается продвигать переговорные инициативы по прекращению войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 656 морских судов из теневого флота. Россия использовала эти суда для обхода санкций Европейского Союза, G7 и других государств.

