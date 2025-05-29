Кремль кормит "Газпром" за счет россиян: тарифы на газ будут расти на 20% ежегодно

Россия готовится к резкому повышению цен на газ для промышленности, чтобы компенсировать убытки "Газпрома" после краха экспорта в ЕС. Если решение примут, газ для бизнеса будет дорожать на 20% ежегодно, а общее повышение тарифов для населения с начала войны достигнет 76%.

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Об этом пишут росСМИ. Вместо постепенного роста тарифов, правительство может ввести ускоренную индексацию – дважды в год по 10%. В итоге, газ для промышленности может дорожать на 20% ежегодно.

О новых планах по тарифной политике стало известно во время заседания комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам энергетики. Там директор Совета производителей энергии Дмитрий Вологжанин заявил, что буквально накануне Министерство энергетики РФ озвучило идею о поэтапном повышении тарифов на газ в первом и четвертом кварталах каждого года. Это значительно более агрессивная модель, чем та, которую ранее официально анонсировали российские чиновники. До этого планировался ежегодный рост на 10,3% в 2025 году, 10,6% в 2026-м, 9% в 2027-м и 7% в 2028-м.

Рост стоимости газа коснется не только бизнеса. По обновленным расчетам, в 2025-2028 годах цены на газ для населения РФ повысятся в сумме на 42,2%. А с учетом предыдущих индексаций, общий рост с начала полномасштабной войны достигнет 76%. Это беспрецедентная цифра для страны, которая позиционировала себя как "энергетическая сверхдержава".

Однако даже эти действия не гарантируют финансового оздоровления "Газпрома". В 2023 году компания понесла рекордный убыток – 629 млрд рублей, а за предыдущий год потеряла еще триллион. По собственным оценкам, в течение следующего десятилетия "Газпром" получит 15 трлн рублей отрицательного денежного потока. Причина - кардинальное сокращение объемов экспорта после потери европейского рынка.

До войны "Газпром" поставлял в ЕС почти 200 млрд кубометров газа ежегодно. Теперь – всего 28-32 млрд. Общий экспорт в дальнее зарубежье упал до 69 млрд кубометров в 2023 году и, по прогнозам, в 2024 году составит 81 млрд. Но уже с 2025 года ситуация еще больше ухудшится – завершился транзит через Украину, что лишит компанию еще 15 млрд кубометров в год. Аналитики BCS прогнозируют, что объемы экспорта останутся на уровне около 78 млрд кубов как минимум до 2026 года.

Дополнительно давит неопределенность в сотрудничестве с Китаем. Переговоры по строительству газопровода "Сила Сибири-2" зашли в тупик, а Евросоюз тем временем активно реализует планы по полному отказу от российского газа. В итоге Россия, имея одни из крупнейших в мире залежей газа, потеряла самые прибыльные рынки сбыта и вынуждена компенсировать эти потери за счет внутренних потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на природный газ на украинском рынке достигли максимальной отметки с начала 2023 года - 23 000 грн/тыс. куб м, или 23 грн/куб. м. Впрочем населения это не должно коснуться (по меньшей мере непосредственно), поскольку в Украине с 2022 года действует мораторий на повышение цен.

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