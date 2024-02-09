Кража барж на 80 млн грн: двух экс-депутатов от ОПЗЖ объявили в розыск по делу "Украинского Дунайского пароходства"

В Украине объявлены в розыск бывшие депутаты Одесского областного совета от ОПЗЖ Виктора Баранского и Виталий Саутенкова. Они фигурируют в деле про кражу 32 лихтеров (несамоходных барж) на 80 млн грн у предприятия "Украинское Дунайское пароходство" ("УДП").

Об этом свидетельствует сообщение на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Вместе с экс-депутатами в розыске находится представитель компании Effective Management Services Евгений Питченко, а также Денис Чернышев (тезка бывшего замминистра юстиции, но не сам экс-чиновник).

Как сообщали в НАБУ ранее, всего в деле насчитывается шесть подозреваемых. Это два организатора, экс-депутаты Одесского облсовета, а также бывший руководитель "УДП" и три физических лица, данные о которых не раскрываются.

Дело Дунайского пароходства: в чем подозревают экс-депутатов

Следствие установило, что в августе 2017 года два депутата Одесского облсовета организовали схему завладения лихтерами "Украинского Дунайского пароходства". Из них планировали построить большие по размеру и емкости баржи для использования в коммерческих целях.

"Для реализации схемы привлекли трех физических лиц и тогдашнего руководителя "УДП", заключившего с подконтрольной депутатам компанией договора о передаче для фрахта 18 лихтеров стоимостью около 44,3 млн грн. Когда же у директора "УДП" истек срок трудового контракта, организаторы схемы ввели в заблуждение новое руководство и заключили дополнительные соглашения о передаче еще 14 лихтеров на сумму 38,35 млн грн", – говорится в сообщении НАБУ.

В итоге все 32 лихтера перегнали в Турцию, где их разобрали и построили из них 12 барж большей емкости. После этого организаторы отбуксировали баржи в Украину и оформили на подконтрольные компании. При этом в ходе расследования НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) отыскали баржи и уже обеспечили их передачу в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Украденное у "УДП" имущество в НАБУ оценили в сумму более 80 млн грн. Ранее само "УДП" сообщало о потерях в результате указанной схемы на 5 млн долларов. Также там отмечали, что соглашения были заключены с компанией "Олтекс-Од".

Она, по данным Youcontrol, была зарегистрирована в Одессе в мае 2017-го Еленой Кудрявцевой. В сентябре того же года фирма получила во фрахт первую группу лихтеров "УДП" (18 штук). По данным СМИ, после заключения двух соглашений с "УДП" контрагент перестал выходить на связь, лихтеры не вернул, а об их местонахождении не сообщил. После проведения аудита "УДП", инициированного Министерством инфраструктуры Украины, было возбуждено уголовное дело по факту хищения государственного имущества в особо крупных размерах. Расследование велось с ноября 2019 года.

Как сообщал OBOZ.UA, также в 2021 году СБУ заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" со стороны топ-менеджмента компании. Тогда силовики заявляли, что предотвратили причинение компании убытков в размере более 2 млрд грн.

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