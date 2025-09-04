Известный ветеран заявил, что нашел кости в пачке Lay's: в компании говорят, что это невозможно

Украинский ветеран войны Дмитрий Курилович заявил в социальных сетях, что в пачке чипсов Lay's нашел кости. После употребления продукта ему стало плохо и мужчина вызвал скорую. В Lay's заявили, что провели проверку, пересмотрели видео с производства и уверены, что кости в их продукцию попасть не могли.

На своей странице в Instagram ветеран рассказал, что возвращался из западных регионов Украины, где забирал автомобиль для своих собратьев. По дороге он остановился на автозаправке и купил пачку чипсов Lay's.

Он заявил, что нашел посторонние предметы, похожие на кости. Сначала это вызвало лишь удивление, но уже через несколько часов после употребления продукта ему стало плохо.

Состояние Дмитрия быстро ухудшалось. Пришлось вызывать скорую помощь. На следующий день ситуация повторилась – снова вызовы врачей, уколы и капельницы. Как отмечает ветеран, его руки были все в синяках от медицинских манипуляций.

"А теперь представьте, что такое случится с ребенком или нашим военным на фронте, где нет возможности сразу вызвать врача. Это уже не просто пренебрежение. Это реальная угроза жизни людей", – написал военный.

Под этим постом Дмитрия в Instagram компания Lay's опубликовала комментарий, где заявила, что пищевая безопасность является приоритетом для бренда. Производитель отметил, что все чипсы проходят многоуровневую проверку качества, включая анализ видеозаписей производственных процессов.

По их словам, попадание посторонних предметов в упаковку невозможно. В то же время многих потребителей такой ответ не убедил, ведь опыт, описанный ветераном, выглядит слишком реалистичным, чтобы просто отмахнуться от него.

Отметим, в своей заметке ветеран не утверждает, что отравился, а лишь отмечает, что ему стало "плохо". Он также опубликовал фотографию рецепта на лекарства от Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастрофы ("скорая помощь"). В частности, ему прописали каптопрес и амлодепин.

Это лекарство применяют для лечения артериальной гипертензии и нормализации давления. Также в рецепте есть метоклопрамид (профилактика тошноты и рвоты) и неоспастил (комбинированный препарат для облегчения боли). В ответ на один из комментариев ветеран отметил, что сами кости не ел, а скорую вызвал из-за низкого давления и рвоты (также может быть симптомом низкого давления).

