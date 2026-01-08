Короля авторынка сбросили с пьедестала: сколько новое самое популярное авто стоит в Украине

В 2024 году Tesla Model Y, которое в прошлом году стало самым популярным новым авто в мире, в прошлом году уступило модели другого производителя – Toyota RAV4. Это произошло благодаря росту ее продаж на основных рынках. В Украине за такое придется заплатить не менее 1,5 млн грн.

Об этом сообщает Focus2move. За год Toyota RAV4 поднялась в рейтинге самых популярных моделей на две позиции благодаря усилению продаж в Азии и Америке – на 6,8% и 1,9% соответственно.

Рейтинг самых популярных авто 2025 года

Toyota RAV4 (+0,8% доли рынка);

(+0,8% доли рынка); Toyota Corolla (подъем на 1 позицию);

(подъем на 1 позицию); Tesla Model Y (-11,7%);

(-11,7%); Ford F-Series (+10,7%);

(+10,7%); Honda CR-V (-1,9%);

(-1,9%); Chevrolet Silverado (+1,8%);

(+1,8%); Hyundai Tucson (+4,5%);

(+4,5%); Toyota Camry (+8,9%);

(+8,9%); Toyota Hilux (+0,3%);

(+0,3%); Volkswagen Tiguan (+3,1%).

Эксперты констатируют, что в 2025 году сектор электрокаров (EV) в 2025 году вырос на 13,6%, достигнув 17% от общей доли рынка. Однако темпы внедрения электромобилей в разных регионах продолжают резко отличаться. Например, в Китае сокращается правительственная поддержка электромобилей, Европа колеблется в процессе постепенного отказа от электромобилей, тогда как в США этот сектор может претерпеть спад в 2026 году.

"Общий импульс рынка все больше смещается в сторону гибридов и гибридов с подзарядкой от сети, которые, как ожидается, опередят рост чистых электромобилей до конца 2025 года", – подводят итоги года аналитики.

Цены на Toyota RAV4 в Украине

По данным официального дилера Toyota в Украине, стоимость самого популярного авто в мире зависит от комплектации и версии машины. Так, цена на такие новые авто варьируется от 1,515 млн грн до 2,078 млн грн.

В целом в прошлом году рынок новых машин в Украине составил 81,3 тыс. экземпляров. Это на 17% больше по сравнению с результатом 2024 года. Самыми популярными марками оказались BYD, Toyota и Volkswagen. А в декабре вообще был зафиксирован 10-летний рекорд – 12,4 тыс. экземпляров. Это на 50% больше по сравнению с ноябрем и в 2,2 раза превышает прошлогодний результат.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 января в Украине изменились правила налогообложения электромобилей – их начали облагать налогом на добавленную стоимость (НДС). В результате стоимость электрокаров может взлететь на 20%.

