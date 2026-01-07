Toyota потеряла лидерскую позицию на рынке: топ-10 автомобилей в Украине

Автомобильный рынок Украины опять привлек внимание высокими продажами. К концу года покупатели даже побили многолетний рекорд. Однако Toyota потеряла лидерскую позицию и уступила место другой компании, которая предлагает дешевые машины.

Про стремительный рост спроса на новые автомобили в Украине стало известно организации Укравтопром. В особенности покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам и электромобилям – за самое популярное сочетание двух сегментов теперь отвечает BYD. Статистика определила топ-10 производителей.

В 2025 году рынок новых машин составил 81,3 тыс. экземпляров. Это на 17% больше в сравнении с результатом 2024 года.

Самые популярные новые автомобили в Украине:

BYD (10 352 шт.); Toyota (10 181 шт.); Volkswagen (7380 шт.); Renault (6281 шт.); Skoda (6153 шт.); BMW (3757 шт.); Hyundai (3633 шт.); ZEEKR (2984 шт.); Audi (2864 шт.); Honda (2655 шт.).

