Toyota потеряла лидерскую позицию на рынке: топ-10 автомобилей в Украине
Автомобильный рынок Украины опять привлек внимание высокими продажами. К концу года покупатели даже побили многолетний рекорд. Однако Toyota потеряла лидерскую позицию и уступила место другой компании, которая предлагает дешевые машины.
Про стремительный рост спроса на новые автомобили в Украине стало известно организации Укравтопром. В особенности покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам и электромобилям – за самое популярное сочетание двух сегментов теперь отвечает BYD. Статистика определила топ-10 производителей.
В 2025 году рынок новых машин составил 81,3 тыс. экземпляров. Это на 17% больше в сравнении с результатом 2024 года.
Самые популярные новые автомобили в Украине:
- BYD (10 352 шт.);
- Toyota (10 181 шт.);
- Volkswagen (7380 шт.);
- Renault (6281 шт.);
- Skoda (6153 шт.);
- BMW (3757 шт.);
- Hyundai (3633 шт.);
- ZEEKR (2984 шт.);
- Audi (2864 шт.);
- Honda (2655 шт.).
