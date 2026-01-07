УкраїнськаУКР
русскийРУС

Toyota потеряла лидерскую позицию на рынке: топ-10 автомобилей в Украине

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,3 т.
Skoda Kodiaq RS

Автомобильный рынок Украины опять привлек внимание высокими продажами. К концу года покупатели даже побили многолетний рекорд. Однако Toyota потеряла лидерскую позицию и уступила место другой компании, которая предлагает дешевые машины.

Видео дня

Про стремительный рост спроса на новые автомобили в Украине стало известно организации Укравтопром. В особенности покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам и электромобилям – за самое популярное сочетание двух сегментов теперь отвечает BYD. Статистика определила топ-10 производителей.

В 2025 году рынок новых машин составил 81,3 тыс. экземпляров. Это на 17% больше в сравнении с результатом 2024 года.

BYD Song Plus

Самые популярные новые автомобили в Украине:

  1. BYD (10 352 шт.);
  2. Toyota (10 181 шт.);
  3. Volkswagen (7380 шт.);
  4. Renault (6281 шт.);
  5. Skoda (6153 шт.);
  6. BMW (3757 шт.);
  7. Hyundai (3633 шт.);
  8. ZEEKR (2984 шт.);
  9. Audi (2864 шт.);
  10. Honda (2655 шт.).

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал про лучшие новые автомобили 2026 года по мнению экспертов.