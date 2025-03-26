"Король контрабанды" Альперин проиграл суд против Украины: что требовал и какое наказание получит

Одесский подсанкционный "король контрабанды" Вадим Альперин, подал иск в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), требуя признать свое задержание незаконным, а сумму залога – чрезмерной. Однако суд признал правомерность действий Украины, и теперь Альперину грозит конфискация имущества и последующее уголовное преследование.

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О решении ЕСПЧ сообщает Маргарита Сокоренко, уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека. Альперин, по ее словам, обратился к ЕСПЧ с иском против Украины из-за своего задержания в 2019 году.

Он пытался оспорить свое задержание детективами НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) в ноябре 2019 года по подозрению в создании преступной организации, занимавшейся контрабандой и незаконным растаможкой товаров. Иск содержал следующие претензии:

незаконность задержания без определения суда (статья 5 Конвенции);

чрезмерная сумма залога в 70 млн грн и его частичное обращение в доход государства;

нарушение презумпции невиновности из-за поста в соцсетях Президента Украины, где Альперина назвали "крестным отцом контрабанды";

использование его дела в политических целях (статья 18 Конвенции).

ЕСПЧ рассмотрел дело и вынес решение, признавшее правомерность действий украинских правоохранительных органов. Суд не нашел нарушений прав Альперина и подтвердил:

задержание было законным, поскольку существовали достаточные основания полагать, что он мог скрываться от следствия;

размер залога был обоснован и учитывал финансовое состояние Альперина;

часть залога была конфискована из-за нарушения процессуальных обязательств;

отсутствуют доказательства политических мотивов в его задержании.

Окончательное решение было принято 24 марта 2025 года после отклонения ходатайства о пересмотре дела Большой палатой. ЕСПЧ признал правомочие действий как НАБУ, так и Украины в целом.

Дела Альперина: в чем его обвиняют

Впервые сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Альперина в 2017 году. Его подозревали в попытке дать взятку в восемьсот тысяч долларов детективу НАБУ. В рамках этого уголовного производства был наложен арест на финансы Альперина (почти полмиллиарда гривен). А Печерский райсуд Киева арестовал бизнесмена на два месяца, установив размер залога в двадцать один миллион гривен. Впрочем, вскоре после этого апелляционный суд Киева уменьшил залог до 141 тысяч гривен, после чего залоговая сумма была быстро внесена и Альперин был уволен.

Однако уже в 2019 году Альперина обвинили в том, что он, в сговоре с главой Одесской таможни Владимиром Передерием, организовал масштабную коррупционную схему, которая позволила Альперину не платить пошлину со своих грузов. В ноябре 2019 года сотрудники НАБУ задержали заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского. Задержание проходило в рамках "дела Альперина". Сам бизнесмен исчез.

О необходимости разыскать и арестовать Альперина заговорил сам президент Украины Владимир Зеленский и пообещал "лично ценный подарок" тому, кто поможет отыскать Вадима Альперина. Вскоре Вадим Альперин сам пришел в САП, где был задержан. Суд арестовал бизнесмена на два месяца с суммой залога в 70 миллионов гривен. Впрочем, Альперин пробыл под стражей всего несколько дней – после чего вышел на свободу, внеся необходимый залог.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский суд отменил арест, наложенный на сигаретную линию предприятия, связываемого с известным подсанкционным одесским контрабандистом. По данным источников OBOZ.UA, речь идет о Вадиме Альперине – подсанкционном одесском бизнесмене, известном как "король контрабанды".

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