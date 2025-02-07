Суд безосновательно вернул имущество одесскому "королю контрабанды" Альперину

Украинский суд отменил арест, наложенный на сигаретную линию предприятия, связываемого с известным подсанкционным одесским контрабандистом. По данным источников OBOZ.UA, речь идет о Вадиме Альперине – находящемся под санкциями одесском бизнесмене, известном как "король контрабанды".

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Источники утверждают, что решение принял судья Шевченковского районного суда города Киева Владимир Бугиль.

Как отмечается, в рамках уголовного производства детективы установили, что в 2022 году предприятие, имея лицензию на официальное производство табачных изделий, нелегально производило и реализовало сигареты с поддельными акцизными марками. К схеме был привлечен ряд подконтрольных компаний.

В ходе обысков детективы изъяли линию для производства сигарет и более 1,2 млн пачек сигарет с поддельными акцизными марками. Экспертиза подтвердила, что сигареты были изготовлены на той же линии, где производилась и официальная продукция.

А в начале февраля-2023 судья Шевченковского районного суда Киева удовлетворил ходатайство прокурора и наложил арест на изъятую линию и принял решение передать ее в управление Агентству по розыску и менеджменту активов. Владельцы оборудования несколько раз пытались отменить это решение, но каждый раз их апелляционные жалобы оставались без удовлетворения.

"Линия передана в Агентство по розыску и менеджменту активов, и по решению Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц АРМА избран победитель, который должен реализовать упомянутую линию. Однако 7 февраля этого года судья Шевченковского районного суда столицы без веских оснований или каких-либо новых обстоятельств по делу принял решение отменить арест на эту линию и обязал вернуть имущество лицу, у которого оно изымалось", – отметили в БЭБ.

Ранее OBOZ.UA сообщал об обысках, проведенных в конце 2023 года на складах и в офисах подконтрольных Альперину компаний. По данным правоохранителей, он, несмотря на санкции, продолжил координировать уклонение от налогов, отмывание денег и контрабанду в Украине. Ориентировочный ущерб от незаконной деятельности составил 127 млн грн.

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