Копейка вместо 10 гривен: в Украине нашли способ провести интернет в 1043 села

В Украине для провайдеров снизили стоимость доступа к электрическим опорам, что позволит провести домашний интернет в 1043 населенных пункта, где его до сих пор нет. Вместо 10 грн в месяц за одну опору операторы будут платить 1 копейку. Однако это не означает, что жители получат интернет за копейку: льгота касается только аренды инфраструктуры для провайдеров, а не абонентской платы или стоимости подключения.

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Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации. Там отметили, что изменения внедрены совместно с Министерством энергетики. Ведомства рассчитывают, что теперь операторы смогут направить больше средств на строительство сетей в небольших и отдаленных общинах.

"Годами высокая стоимость доступа к энергетической инфраструктуре тормозила развитие интернета в небольших селах. Операторам приходилось платить 10 грн в месяц за каждую электроопору, что делало строительство сетей экономически нецелесообразным. Только в одном населенном пункте провайдеры сэкономят тысячи гривен", – уверены в Минцифры.

Речь идет не только об опорах непосредственно в селах. Льготная цена распространяется также на транзит кабеля из соседних населенных пунктов. Это позволит операторам дешевле прокладывать магистральные участки сети и рассматривать подключение населенных пунктов, которые ранее могли оставаться без внимания из-за высокой себестоимости строительства.

В Минцифры рассчитывают, что высвободившиеся средства провайдеры смогут вкладывать в оборудование, модернизацию узлов связи и прокладку современных оптических сетей, в частности по технологии xPON. Эта технология позволяет проводить интернет, который работает без света.

Льготные условия будут действовать в течение всего периода военного положения и еще один год после его завершения. Это должно дать операторам возможность планировать инвестиции на более длительный период.

Для жителей таких общин это может создать предпосылки для появления скоростного домашнего интернета. В то же время конкретные сроки подключения, доступность услуги и ее стоимость будут зависеть от решений провайдеров, технических возможностей и спроса в каждом населенном пункте.

Скоростной интернет позволяет работать и учиться дистанционно, пользоваться банковскими услугами, получать государственные услуги онлайн и полноценно использовать приложение Дія. Особенно важным это может быть для небольших населенных пунктов, где из-за отсутствия стабильной связи люди имеют меньше возможностей пользоваться цифровыми сервисами и работать удаленно.

Как сообщал OBOZ.UA, также правительство планирует, чтобы во время блэкаутов не менее 70% базовых станций мобильной связи могли работать без электроснабжения 72 часа благодаря альтернативным источникам питания. Соответствующий показатель заложили на 2026-2027 годы, чтобы украинцы могли дольше оставаться на связи и иметь доступ к мобильному интернету во время длительных отключений.

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