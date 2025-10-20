Конец зависимости от Москвы уже близко: в ЕС решили, когда полностью откажутся от российского газа и нефти

Совет ЕС (Европейский Союз) постановил, что импорт российского газа будет запрещен с 1 января 2028 года, с промежуточными этапами. Отмечается, что новые контракты с блоком России будут прекращены с 1 января 2026 года, а краткосрочные контракты до 17 июня 2026 года, затем Европа окончательно прекратит энергетическую зависимость от России.

Об этом сообщает Совет ЕС. Решение принято на встрече министров энергетики ЕС в Люксембурге, где стороны согласовали детали поэтапного прекращения импорта российского газа.

ЕС официально вводит юридически обязывающую схему полного отказа от российского топлива, после того как Кремль использовал поставки газа как инструмент политического давления на Европу. "Энергетически независимая Европа — это более сильная и безопасная Европа. Мы уже несколько лет работаем над тем, чтобы убрать российский газ и нефть с нашего рынка. И сегодня мы сделали решающий шаг к этой цели", – заявил Ларс Аагард, министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании, страны, председательствующей в Совете ЕС. Регламент предусматривает два ключевых этапа:

с 1 января 2026 года – запрет на импорт нового российского газа, при этом будет действовать переходный период для уже заключенных контрактов;

– запрет на импорт нового российского газа, при этом будет действовать переходный период для уже заключенных контрактов; краткосрочные соглашения , подписанные до 17 июня 2025 года, могут выполняться только до 17 июня 2026 года.

, подписанные до 17 июня 2025 года, могут выполняться только до 17 июня 2026 года. долгосрочные контракты допускаются до 1 января 2028 года, после чего любой импорт российского газа будет полностью запрещен.

ЕС сделал исключение только для государств, которые не имеют выхода к морю – прежде всего для Венгрии и Словакии. Они получат дополнительные гибкие возможности в поставках газа при перестройке маршрутов импорта. Чтобы избежать обхода санкций, ЕС усиливает проверку всех поставок. Импорт газа, даже во время переходного периода, будет подлежать предварительной авторизации:

для российского газа – документы должны быть поданы минимум за месяц до ввоза;

для нероссийского – достаточно пяти дней до импорта;

для смешанных партий СПГ – импортеры должны четко указать долю российского газа в смеси, при этом на территорию ЕС будут допущены только нерусские объемы.

Совет также поручил Еврокомиссии создать список "надежных стран", из которых импорт газа не потребует дополнительного согласования, чтобы уменьшить административную нагрузку. Кроме того, документ предусматривает мониторинг транзита через ЕС, чтобы российский газ не попадал на европейский рынок под видом поставок в третьи страны.

Каждая страна-член ЕС должна разработать национальный план диверсификации поставок энергии, в котором определит меры по уменьшению зависимости от российского газа. Государства, которые уже полностью отказались от импорта из РФ, будут освобождены от этой обязанности. Однако требование останется для тех, кто еще импортирует не только газ, но и российскую нефть – их обяжут полностью прекратить закупки до 1 января 2028 года.

По сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, Совет ЕС упростил таможенные правила для нероссийского газа — достаточно будет предоставить минимальный пакет документов перед ввозом. В то же время для российского топлива требования остаются максимально строгими.

Предусмотрены и механизмы временного приостановления действия запрета в случаях, когда это необходимо для сохранения энергетической безопасности определенных регионов Европы. Совет также предусмотрел создание системы обмена информацией между национальными органами, Европейской комиссией и Агентством сотрудничества энергетических регуляторов (ACER), чтобы предотвратить нарушения и повысить прозрачность рынка.

После принятия позиции Советом ЕС документ перейдет на рассмотрение Европейского парламента, который ранее призвал ввести еще более жесткие сроки и распространить запрет также на нефть. После согласования обоих институтов регламент станет законом, который окончательно закрепит энергетическую независимость Европы от России.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия за неделю трижды массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины, в частности объекты "Нафтогаза" на Харьковщине, Сумщине и Черниговщине. Цель врага – оставить страну без газа и тепла зимой.

