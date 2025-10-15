РФ хочет лишить украинцев тепла зимой: за неделю трижды была атакована газовая инфраструктура

Россия за неделю трижды массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины, в частности объекты "Нафтогаза" в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Цель врага – оставить страну без газа и тепла зимой, но отмечается, что все поврежденные объекты будут восстановлены.

Об этом сообщил председатель правления группы "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. По его словам, российские войска нанесли очередной массированный удар по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), входящей в состав группы "Нафтогаз".

Параллельно противник атаковал газодобывающие объекты на Харьковщине, где сосредоточена большая часть национальной добычи. Отмечается, что это уже третья прицельная атака на энергетические объекты за неделю. Ранее россияне били по газовой инфраструктуре Сумской и Черниговской областей, пытаясь повредить магистральные газопроводы, компрессорные станции и хранилища.

Эксперты отмечают, что удары по таким объектам не имеют никакого отношения к военной логистике – это чистый энергетический терроризм, направленный на создание гуманитарного кризиса внутри Украины. Россия в очередной раз демонстрирует, что ее стратегия в войне включает удары по гражданской инфраструктуре, чтобы сломать мораль украинцев и вызвать внутреннюю нестабильность.

"Российские террористы в очередной раз доказывают, что их цель – лишить Украину газа, тепла и света зимой. Но они не понимают одного – нас так не сломать и не запугать", – подчеркнул Сергей Корецкий. По его словам, специалисты уже работают на местах ударов, оценивают масштабы повреждений и начинают восстановление поставок. Несмотря на постоянные обстрелы, ни один потребитель не остался без газа, а система газоснабжения остается стабильной.

Прошлой зимой Украина уже пережила масштабные атаки на энергосистему, когда враг бил по ТЭС, ГЭС, подстанциям и хранилищам. Тогда благодаря героической работе энергетиков и слаженным действиям власти удалось не допустить коллапса системы.

"Никак не могут понять россияне, что нас так не сломать и не запугать. Поддерживаем и бережем друг друга. Все восстановим. Все отстроим", – подытожил Корецкий.

